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Госдума рассмотрит законопроект о продаже пива на стадионах после Нового года

Продажу пива на российских стадионах могут разрешить в 2025 году.

Госдума рассмотрит законопроект о снятии запрета на продажу пива на российских стадионах после Нового года, сообщил депутат Дмитрий Свищев телеграм-каналу Mash. 

По словам парламентария, главная проблема в вопросе отмены ограничения состояла в позиции руководства РФС и пивоваренных компаний. Однако ситуация изменилась – идею о продаже пива на стадионах поддержал генеральный секретарь союза Максим Митрофанов

Отмечается, что такая мера позволит пополнить бюджет РФС. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Вечерняя Москва»
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
алкоголь и спорт
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