Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Вопрос обсуждается в правительстве, Минспорта поддерживает. Надеемся на положительное решение в ближайшее время»
В Госдуме с оптимизмом оценивают возможность возвращения пива на стадионы.
«Обсуждали вопрос возвращения пива с Минспортом, необходимо продумать, как наполнять бюджеты спортивных клубов и организаций без обращений к государству. И как один из вариантов – пиво на стадионах.
Министерство спорта нас поддерживает, вопрос обсуждается в правительстве, в администрации президента, надеемся, что в ближайшее время [будет] положительное решение, – сказал депутат Дмитрий Свищев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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