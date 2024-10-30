Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Вопрос обсуждается в правительстве, Минспорта поддерживает. Надеемся на положительное решение в ближайшее время»

В Госдуме с оптимизмом оценивают возможность возвращения пива на стадионы.

«Обсуждали вопрос возвращения пива с Минспортом, необходимо продумать, как наполнять бюджеты спортивных клубов и организаций без обращений к государству. И как один из вариантов – пиво на стадионах.

Министерство спорта нас поддерживает, вопрос обсуждается в правительстве, в администрации президента, надеемся, что в ближайшее время [будет] положительное решение, – сказал депутат Дмитрий Свищев .