Уолкотт об Исаке: «В «Реале» он бы объединил команду, сделал сбалансированной. У него есть все качества, чтобы стать идеальным. Такой игрок нужен всем топ-клубам»

Тео Уолкотт считает, что Александер Исак подходит мадридскому «Реалу».

«Когда говорите о шаблоне идеального нападающего, у Исака есть все необходимые элементы. Я не говорю, что он уже совершенен, но у него есть все качества, чтобы стать идеальным.

Случится ли это в «Ньюкасле », я не знаю. Но им нужно скорее подписать с ним долгосрочный контракт, иначе они его потеряют.

Исак – это игрок, который действительно нужен «Арсеналу », но можно сказать, что сейчас каждому клубу нужен такой игрок, даже «Ливерпулю», и не только клубы Премьер-лиги будут пытаться его заполучить.

Посмотрите на состав «Реала» на данный момент. Они стремятся к звездным игрокам и покупают невероятные таланты, но иногда ставят их на позиции, где те не могут полностью раскрыться.

Я бы сказал, что если поставить Исака в этот состав «Реала », он объединит команду по-другому, и тогда можно подумать, что теперь они выглядят очень сбалансированно.

Таков его уровень, и я полностью понимаю, почему все топ-клубы хотят его заполучить», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».

В 9 матчах АПЛ в нынешнем сезоне в составе «Ньюкасла» Александер Исак забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи.

Уолкотт об Исаке: «Анри нынешнего поколения. Его игра – сочетание качеств Дрогба, Оуэна и Тьерри, а также моей скорости. В АПЛ нет таких же уникальных игроков»