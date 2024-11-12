  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уолкотт об Исаке: «В «Реале» он бы объединил команду, сделал сбалансированной. У него есть все качества, чтобы стать идеальным. Такой игрок нужен всем топ-клубам»
5

Уолкотт об Исаке: «В «Реале» он бы объединил команду, сделал сбалансированной. У него есть все качества, чтобы стать идеальным. Такой игрок нужен всем топ-клубам»

Тео Уолкотт считает, что Александер Исак подходит мадридскому «Реалу».

«Когда говорите о шаблоне идеального нападающего, у Исака есть все необходимые элементы. Я не говорю, что он уже совершенен, но у него есть все качества, чтобы стать идеальным.

Случится ли это в «Ньюкасле», я не знаю. Но им нужно скорее подписать с ним долгосрочный контракт, иначе они его потеряют.

Исак – это игрок, который действительно нужен «Арсеналу», но можно сказать, что сейчас каждому клубу нужен такой игрок, даже «Ливерпулю», и не только клубы Премьер-лиги будут пытаться его заполучить.

Посмотрите на состав «Реала» на данный момент. Они стремятся к звездным игрокам и покупают невероятные таланты, но иногда ставят их на позиции, где те не могут полностью раскрыться.

Я бы сказал, что если поставить Исака в этот состав «Реала», он объединит команду по-другому, и тогда можно подумать, что теперь они выглядят очень сбалансированно.

Таков его уровень, и я полностью понимаю, почему все топ-клубы хотят его заполучить», – сказал бывший полузащитник «Арсенала». 

В 9 матчах АПЛ в нынешнем сезоне в составе «Ньюкасла» Александер Исак забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи. 

Уолкотт об Исаке: «Анри нынешнего поколения. Его игра – сочетание качеств Дрогба, Оуэна и Тьерри, а также моей скорости. В АПЛ нет таких же уникальных игроков»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoТео Уолкотт
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАрсенал
logoАлександер Исак
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» – «Барса», «Арсенал» против «Ливерпуля», классика Италии и Франции. Где ваш 🍿?
4026 октября, 08:40
«Ливерпуль» против «Челси», «Лацио» проверит Мотту. Лучший футбол топ-лиг 🍿
2318 октября, 12:30
Гвардиола – лучший тренер мира по версии FourFourTwo. Клопп – 2-й, Алонсо – 3-й, Анчелотти – 4-й, Артета – 6-й
8615 октября, 20:11
Холанд стоит 200 млн евро по версии Transfermarkt – больше всех в АПЛ и мире. Фоден – 150 млн, Сака – 140 млн, Палмер – 90 млн
841 октября, 11:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бакайоко о критике Мбаппе: «У людей короткая память, им стоит сесть на диван и вспомнить все, чего он добился. Килиан сделал слишком много для Франции, «ПСЖ» и «Монако»
110 минут назад
«Бонгонда должен знать историю «Спартака» и бывших игроков. Легионеры сейчас играют за деньги, а не за имя команды – идут туда, где больше дадут». Шавло о словах Тео про Дзюбу и Титова
413 минут назад
Экс-президент Франции Саркози посетит матч с Израилем в Лиге наций: «Поддерживаю решение провести игру, несмотря на все угрозы. Нельзя уступать тем, кто хочет насаждать террор»
2031 минуту назад
Дест о Месси и Гризманне: «Они видят игру шире, часто это связано с паузами – когда меняешь решение в последнюю секунду, это непредсказуемо для защиты»
236 минут назад
«Реал» может подписать Эрмосо в январе на фоне травм защитников. Экс-игрок «Атлетико» не против вернуться в Ла Лигу (Marca)
449 минут назад
Криштиану Роналду: «Португалию называют маленькой страной, но это большая страна – у нас есть инфраструктура, стадионы, игроки, тренеры. Расстраивают игроки, которые не хотят играть за сборную»
43сегодня, 11:23
Родри о вечеринке после «Зологото мяча»: «Я уважаю Винисиуса, не было неуважения. Нужно понять, что это здоровое спортивное соперничество»
29сегодня, 11:19
«Мбаппе сказал: «У меня травма», – а через 3 дня играл за «Реал». Дешама выставили идиотом – он не мог этого допустить». Журналист Риоло о невызове Килиана в сборную Франции
33сегодня, 11:04
Артем Дзюба: «Люблю «Спартак» с детства. Все похерили, что в клуб заложил Старостин – дух народной команды. Хотите чего-то добиться – просто зовете Черчесова и Ромащенко»
108сегодня, 10:49
Уолкотт об Исаке: «Анри нынешнего поколения. Его игра – сочетание качеств Дрогба, Оуэна и Тьерри, а также моей скорости. В АПЛ нет таких же уникальных игроков»
11сегодня, 10:48
Ко всем новостям
Последние новости
Фердинанд о рекации Мадуэке на замену: «Это штраф. Тренер, защищающий такого футболиста, сумасшедший. Где опытные игроки, которые скажут: «Мы этого не приемлем»?»
123 минуты назад
Трошечкин о бане Безбородова за комментарии в Telegram: «Забавная ситуация. Он не сам это писал, может, а кто-то с его телефона. Мог бы кого-то из родственников попросить»
324 минуты назад
«Рома» рассматривала тен Хага, Поттера и Терзича, но их назначение маловероятно. Контактов с Лэмпардом нет
643 минуты назад
Живущая в Майами легкоатлетка Клишина: «Поражением Месси пестрит весь интернет. Благодаря Лео ажиотаж вокруг футбола во Флориде вырос в разы»
2сегодня, 11:32
Николай Наумов: «Менеджмент «Локомотива» плохо работает, поэтому посещаемость низкая. Раньше на матчи ходили 8-10 тысяч активных фанатов, лучших отправляли на выездные игры за счет клуба»
10сегодня, 11:22
Президент «Сантоса» о возможном переходе Неймара: «Не нужно создавать спекуляции там, где их нет»
сегодня, 11:06
Рубен Диаш: «Многие хотят повалить «Сити». Нам это нравится, без этого наши победы не были бы значимыми»
1сегодня, 11:03
Легенды «Барсы» и «Реала» проведут матч в Японии в декабре. Хави, Иньеста, Маркес, Ривалдо, Савиола сыграют за каталонцев
9сегодня, 10:17
Стример Spreen сыграл за «Депортиво Риестра» в лиге Аргентины против «Велес Сарсфилд» в рамках спонсорской акции. За минуту на поле инфлюенсер ни разу не коснулся мяча
сегодня, 09:48
22-летний хавбек Эквадора Ангуло умер после травм, полученных в ДТП. Авария произошла месяц назад
1сегодня, 09:19