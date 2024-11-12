Уолкотт об Исаке: «В «Реале» он бы объединил команду, сделал сбалансированной. У него есть все качества, чтобы стать идеальным. Такой игрок нужен всем топ-клубам»
«Когда говорите о шаблоне идеального нападающего, у Исака есть все необходимые элементы. Я не говорю, что он уже совершенен, но у него есть все качества, чтобы стать идеальным.
Случится ли это в «Ньюкасле», я не знаю. Но им нужно скорее подписать с ним долгосрочный контракт, иначе они его потеряют.
Исак – это игрок, который действительно нужен «Арсеналу», но можно сказать, что сейчас каждому клубу нужен такой игрок, даже «Ливерпулю», и не только клубы Премьер-лиги будут пытаться его заполучить.
Посмотрите на состав «Реала» на данный момент. Они стремятся к звездным игрокам и покупают невероятные таланты, но иногда ставят их на позиции, где те не могут полностью раскрыться.
Я бы сказал, что если поставить Исака в этот состав «Реала», он объединит команду по-другому, и тогда можно подумать, что теперь они выглядят очень сбалансированно.
Таков его уровень, и я полностью понимаю, почему все топ-клубы хотят его заполучить», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».
В 9 матчах АПЛ в нынешнем сезоне в составе «Ньюкасла» Александер Исак забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи.
Уолкотт об Исаке: «Анри нынешнего поколения. Его игра – сочетание качеств Дрогба, Оуэна и Тьерри, а также моей скорости. В АПЛ нет таких же уникальных игроков»
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