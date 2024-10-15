Гвардиола – лучший тренер мира по версии FourFourTwo. Клопп – 2-й, Алонсо – 3-й, Анчелотти – 4-й, Артета – 6-й
Британский журнал составил рейтинг 50 лучших тренеров мира на данный момент. Испанский специалист, возглавляющий «Манчестер Сити», занял первую строчку.
Топ-20 выглядит так:
1. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
2. Юрген Клопп (в данный момент без работы);
3. Хаби Алонсо («Байер»);
4. Карло Анчелотти («Реал»);
5. Унаи Эмери («Астон Вилла»);
6. Микель Артета («Арсенал»);
7. Симоне Индзаги («Интер»);
8. Луис Энрике («ПСЖ»);
9. Диего Симеоне («Атлетико»);
10. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии);
11. Эдди Хау («Ньюкасл»);
12. Роберто Де Дзерби («Марсель»);
13. Абел Феррейра («Палмейрас»);
14. Томас Тухель (в данный момент без работы);
15. Себастиан Хенесс («Штутгарт»);
16. Рубен Аморим («Спортинг»);
17. Эндж Постекоглу («Тоттенхэм»);
18. Дидье Дешам (сборная Франции);
19. Мичел Санчес («Жирона»);
20. Арне Слот («Ливерпуль»).
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