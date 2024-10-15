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  • Гвардиола – лучший тренер мира по версии FourFourTwo. Клопп – 2-й, Алонсо – 3-й, Анчелотти – 4-й, Артета – 6-й
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Гвардиола – лучший тренер мира по версии FourFourTwo. Клопп – 2-й, Алонсо – 3-й, Анчелотти – 4-й, Артета – 6-й

Пеп Гвардиола признан лучшим тренером мира по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил рейтинг 50 лучших тренеров мира на данный момент. Испанский специалист, возглавляющий «Манчестер Сити», занял первую строчку. 

Топ-20 выглядит так:

1. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

2. Юрген Клопп (в данный момент без работы);

3. Хаби Алонсо («Байер»);

4. Карло АнчелоттиРеал»);

5. Унаи Эмери («Астон Вилла»);

6. Микель Артета («Арсенал»);

7. Симоне Индзаги («Интер»);

8. Луис Энрике («ПСЖ»);

9. Диего Симеоне («Атлетико»);

10. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии);

11. Эдди Хау («Ньюкасл»);

12. Роберто Де Дзерби («Марсель»);

13. Абел Феррейра («Палмейрас»);

14. Томас Тухель (в данный момент без работы);

15. Себастиан Хенесс («Штутгарт»);

16. Рубен Аморим («Спортинг»);

17. Эндж Постекоглу («Тоттенхэм»);

18. Дидье Дешам (сборная Франции);

19. Мичел Санчес («Жирона»);

20. Арне Слот («Ливерпуль»). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FourFourTwo
logoБайер
logoШтутгарт
logoМарсель
logoПСЖ
logoИнтер
logoКарло Анчелотти
logoЛиверпуль
logoХаби Алонсо
logoСимоне Индзаги
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoДидье Дешам
logoПалмейрас
logoвысшая лига Бразилия
logoНьюкасл
Абел Феррейра
logoМикель Артета
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoСборная Германии по футболу
logoЮрген Клопп
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
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logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoДиего Симеоне
logoАрсенал
рейтинги
logoТоттенхэм
logoПеп Гвардиола
logoУнаи Эмери
logoЛуис Энрике
logoАрне Слот
logoРоберто Де Дзерби
logoРубен Аморим
logoТомас Тухель
logoЖирона
logoЭдди Хау
logoМичел Санчес
logoЭндж Постекоглу
logoЮлиан Нагельсманн
logoСебастиан Хенесс
FourFourTwo
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