Холанд стоит 200 млн евро по версии Transfermarkt – больше всех в АПЛ и мире. Фоден – 150 млн, Сака – 140 млн, Палмер – 90 млн

Стоимость Эрлинга Холанда выросла до 200 миллионов евро.

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов АПЛ и оценил форварда «Манчестер Сити» в 200 миллионов евро. Это второй случай в истории – первым эту отметку преодолел Килиан Мбаппе в 2018 году.

Таким образом, Холанд в списке самых дорогих игроков мира превзошел трио из «Реала » – Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Мбаппе (все – 180 млн евро).

Топ-10 самых дорогих игроков Премьер-лиги:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 200 млн евро

2. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 150 млн

3. Букайо Сака («Арсенал») – 140 млн

4. Родри («Манчестер Сити») – 130 млн

5. Деклан Райс («Арсенал») – 120 млн

6. Мартин Эдегор («Арсенал») – 110 млн

7. Коул Палмер («Челси») – 90 млн

8. Бруно Гимараэс («Ньюкасл») – 85 млн

9-11. Вильям Салиба («Арсенал»), Луис Диас («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити») – 80 млн.

Весь список доступен здесь .

Отметим, что больше всего в стоимости прибавили Холанд и Фоден – по 20 млн.