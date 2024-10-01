Холанд стоит 200 млн евро по версии Transfermarkt – больше всех в АПЛ и мире. Фоден – 150 млн, Сака – 140 млн, Палмер – 90 млн
Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов АПЛ и оценил форварда «Манчестер Сити» в 200 миллионов евро. Это второй случай в истории – первым эту отметку преодолел Килиан Мбаппе в 2018 году.
Таким образом, Холанд в списке самых дорогих игроков мира превзошел трио из «Реала» – Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Мбаппе (все – 180 млн евро).
Топ-10 самых дорогих игроков Премьер-лиги:
1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 200 млн евро
2. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 150 млн
3. Букайо Сака («Арсенал») – 140 млн
4. Родри («Манчестер Сити») – 130 млн
5. Деклан Райс («Арсенал») – 120 млн
6. Мартин Эдегор («Арсенал») – 110 млн
7. Коул Палмер («Челси») – 90 млн
8. Бруно Гимараэс («Ньюкасл») – 85 млн
9-11. Вильям Салиба («Арсенал»), Луис Диас («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити») – 80 млн.
Весь список доступен здесь.
Отметим, что больше всего в стоимости прибавили Холанд и Фоден – по 20 млн.
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