Уолкот об Исаке: «Анри нынешнего поколения. Его игра – сочетание качеств Дрогба, Оуэна и Тьерри, а также моей скорости. В АПЛ нет таких же уникальных игроков»
«У него есть скорость, физическая мощь, он уверен в обращении с мячом и обладает энергией, позволяющей активно прессинговать.
Он такой игрок, который не скучает на поле, и поэтому его трудно остановить. Есть определенные футболисты, которые иногда думают: «Я не получаю мяч и не могу участвовать в игре», и отключаются.
Но Исак умеет адаптироваться. Он может подумать: «Ладно, сейчас у меня не получается играть в роли девятки», и тогда он опустится глубже, чтобы сыграть десятку, или сместится на фланг, позволяя Энтони Гордону сместиться в центр. Он чувствует себя комфортно в любой точке на поле.
Способность менять позиции и играть на всех ролях в атаке – это то, что делает его постоянной угрозой. В Премьер-лиге сейчас нет никого, кто был бы таким же уникальным игроком, как он. Для меня он ближе всего к Тьерри Анри.
Анри начинал на фланге, поэтому прекрасно знал эту роль, и скорость и сила Исака позволяют ему быть отличным в этих зонах. Но если у Анри были проблемы с игрой спиной к воротам или с игрой головой, то Исак может играть головой – идеальный пример тому его победный гол против «Арсенала» на прошлой неделе.
Я бы сказал, что он Анри для этого поколения, но с дополнительными навыками в игре головой. Это мое сравнение из моего времени.
Его игра – это смесь качеств Дидье Дрогба, Майкла Оуэна и Анри, с добавлением скорости Тео Уолкотта на фланге. Неплохая комбинация, согласитесь?» – сказал бывший полузащитник «Арсенала».
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