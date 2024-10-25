Лучший еврофутбол.

Вы только на это посмотрите:

Программу составили Артем Денисов, Слава Палагин, Тимур Боков и Андрей Клещенок.

Суббота. 26 октября

«Лейпциг» против «Фрайбурга» – второе место против третьего

«РБ» вовсе набрал 17 очков, как и лидирующая «Бавария»; второе место только из-за разницы мячей. При этом «Лейпциг» вообще не впечатляет на старте сезона. 2 пропущенных в Бундеслиге – следствие феноменальной формы вратаря Петера Гулачи.

«Фрайбург» по-прежнему существует по конспектам Кристиана Штрайха, разве что исчезла бешеная ротация от игры к игре (возможно, просто фактор отсутствия еврокубков в этом сезоне). Выезд в Лейпциг – проверка амбиций. Уж за еврокубки «Фрайбург» точно может цепляться. А что если за топ-4? Пока, возможно, чересчур амбициозно, но в наличии хорошая организация игры + футболисты, способные тащить (Грифо, Доан).

«Реал» vs топовая «Барса». Наслаждаемся класико

Самое интригующее класико за последние годы.

«Реал» показал фирменную ментальность, перевернув матч с «Дортмундом». Винисиус разрывает перед «Золотым мячом».

«Барса» разгромила «Баварию», сняв проклятье имени Томаса Мюллера. А свернувший Рафинья – один из главных игроков мира прямо сейчас.

Сможет ли Карло Анчелотти адаптироваться под Ханси Флика, как под Пепа?

Кем тренер «Реала» заменит Карвахаля? Может, Лукас Васкес, которого возил Джейми Гиттенс? Или Эдер Милитао, номинально центральный защитник.

Убедил ли Фермин? Или Флик рискнет, поставив на Дани Ольмо или даже Гави?

Ну и интрига для ценителей: сколько раз Килиана Мбаппе поймают в офсайдную ловушку?

Воскресенье. 27 октября

«Челси» – «Ньюкасл» – матч за место под солнцем

На разогреве у матча тура в АПЛ выступят «Челси» и «Ньюкасл» – команды, которые ставят перед собой пугающе похожие задачи. Просто найдите 10 отличий:

Энцо Мареска : «Я уверен, что пока мы не можем конкурировать с топ-3. Наша цель – медленно, но верно прибавлять, постепенно сокращать отставание».

Эдди Хау : «Не вижу в нас команды, которая может конкурировать с топами уже сейчас. Наша цель в том, чтобы сокращать отрыв – день за днем, неделю за неделей».

Кажется, оба понимают, что четвертое место – максимум, который светит в этом сезоне. В прошлом туре, несмотря на поражения, команды показали потенциал, который может вывести туда. «Челси» владел мячом на «Энфилде» 57% – редкость даже для «Сити» Пепа. «Ньюкасл» в фирменном, но слегка подзабытом стиле душил «Брайтон» с помощью прессинга – Фабиан Хюрцелер признал, что его команду заставили страдать.

В общем, смелый (и главное амбициозный) футбол гарантирован. В индивидуальной дуэли последите за Коулом Палмером и Бруно Гимараэсом – эти ребята лучшие в АПЛ по проникающим передачам и могут вскрыть высокую линию защиты, которую используют обе команды.

«Монако» против «Ниццы» – это дерби

«Ницца» неприятно удивляет: после победы 8:0 над «Сент-Этьеном» у команды Франка Эса 6 матчей без побед. С разгрома прошел месяц, а новых успехов не прибавилось. Так еще и динамика неприятная: свежее поражение в ЛЕ (0:1 против «Ференцвароша») – железно один из худших матчей сезона. Впрочем, «Ницца» чаще играет вничью, чем проигрывает.

«Монако» вдохновенно расправился с «Црвеной Звездой» в ЛЧ, до этого обидно потеряв (именно потеряв) очки с «Лиллем». Игроки «Монако» не стесняются говорить, что мечтают о чемпионстве. Чтобы бороться, нужно побеждать и «Ниццу» на выезде.

Как Артета выкрутится из кризиса травм?

Все интриги перед матчем «Арсенал» – «Ливерпуль» строятся вокруг кадровых проблем хозяев. Вполне вероятно, что сыграют без пяти игроков основы. Из-за дисквалификации точно не будет Уильяма Салиба, а из-за травм – скорее всего, Мартина Эдегора, Юриена Тимбера, Риккардо Калафьори и Букайо Сака.

Пожалуй, главные вопросы такие:

● Кто станет партнером Габриэла по центру защиты? Выходивший в прошлом туре Якуб Кивер провалился. Одна из проблем – левоногость поляка. В теории могут Бен Уайт (правша с опытом игры в центре) и Деклан Райс (опорник, который начинал карьеру именно как ЦЗ). Оба варианта далеки от идеала – достойной альтернативы на их позициях тоже нет;

● Кто сыграет на левом фланге защиты? Теперь отсутствуют не только Томиясу и Тирни (да, он все еще в «Арсенале»), но и Калафьори. Из профильных остался только Александр Зинченко, но в прошлом сезоне он провалился в дуэли с Мо Салахом;

● Откуда черпать креатив без Эдегора и Сака? Без Мартина страдает динамика на правом фланге, без Букайо отсутствует индивидуальная магия и привычная мощь на стандартах (на Габриэла подает именно он). С меганадежностью «Ливерпуля» при Слоте звучит страшновато.

«Атлетико» в кризисе. Или нет?

Одна победа за пять последних игр, обидное поражение с «Лиллем» – 1:3 дома.

Продолжается перестройка «Атлетико». Все не так грустно, как кажется, но сложностей много. Травма Робена Ле Нормана сильно бьет по обороне. Симеоне не нравятся Лино и Родриго Рикельме, теперь часто играет Хави Галан. Впереди Александр Серлот не попадает с пары метров.

Радует Хулиан Альварес. Он играет везде, поражает самоотдачей и взаимодействует с Гризманном. Постепенно приходят голы. «Бетис» может стать новым клиентом.

«Интер» против «Ювентуса», Индзаги против Мотты

Вторая за неделю проверка для «Юве», но на этот раз – лучшим доступным составом: возможно, именно из-за игры с «Интером» туринцы придержали в ЛЧ нескольких основных игроков. В прошлом сезоне «Болонья» Мотты была единственной командой (да, с учетом «Атлетико»), которая переиграла чемпиона в формате нескольких матчей. У тренера-новичка есть ключи к футболу Индзаги.

Плохая для него новость: «Интер» понемногу разогревается – выиграл последние 5 матчей, причем три всухую. Тем не менее пока чемпион не кажется прошлогодним катком.

Учитывая потери («Интер» без Ачерби и Чалханоглу, «Юве» без Бремера, Нико и Копмейнерса) и особенности составов (обе команды собраны так, что замена одного игрока на другого меняет характеристики линии), многое зависит от выбора, который тренеры сделают на ключевых позициях.

Французская классика: «Марсель» – «ПСЖ»

Проект Роберто Де Дзерби – один из самых интригующих в топ-лигах. С одной стороны, всего 3 очка до «ПСЖ». С другой, это все еще сырая команда, строительство только начинается, и промежуточное третье место – скорее повод для тихой радости, чем громкая заявка на борьбу за чемпионство уже сейчас.

Но и «ПСЖ» сейчас не выглядит машиной, так что как минимум в отдельно взятом матче можно напрячь гегемона.

«Штутгарт» смял «Юве», протест автобусам и фартовая победа «Лилля» над «Атлетико». Тактика ЛЧ

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Фото: IMAGO/Manuel Winterberger, Alexander Canillas, IMAGO/S. Ros, Mutsu Kawamori/Global Look Press