«Ливерпуль» против «Челси», «Лацио» проверит Мотту. Лучший футбол топ-лиг 🍿

Афиша на выходные.

Клубный футбол возвращается после международной паузы. Чем нас побалуют?

Программу составили Тимур Боков, Артем Денисов, Вадим Лукомский, Андрей Клещенок и Слава Палагин.

Пятница. 18 октября

«Монако» – единоличный лидер Лиги 1. Останется им после «Лилля»?

Сыграв 1:1 с «Ниццей», «ПСЖ» пропустил «Монако»: 17 очков против 19. «Монако» пока шикарно идет в чемпионате Франции: 6 побед, 1 ничья.

«Лилль» – сложный соперник в хорошей форме (три победы подряд, в том числе над «Реалом» в ЛЧ), так еще и травмы ударили по составу «Монако»: минус Балогун, Салису, Мависса.

Суббота. 19 октября

«Байер» против «Айнтрахта», и «Айнтрахт» выше в таблице!

Главная интрига: продолжит ли Мармуш (и Экитик в паре с ним) громить Бундеслигу? «Бавария» уже отмучилась, теперь очередь «Байера», который еще и много пропускает.

Ситуацию осложняет повреждение Флориана Виртца, который сильно начал сезон.

«Брайтон» уже топ? Оцениваем методом Хау

В этом сезоне у «Ньюкасла» два радикально разных подхода к матчам: либо тотальный прессинг, либо оборона на своей половине поля с пятеркой защитников. Промежуточного варианта нет. Один – для рядовых матчей, а второй – для топ-соперников.

Переключателем режима служит Жоэлинтон. В рядовых встречах он располагается близко к тройке атаки и всегда готов поддерживать первую волну прессинга. А в топ-матчах опускается в линию защиты – иногда прямо на позицию центрального защитника:

Наблюдая за бразильцем, можно понять, как Эдди Хау оценивает соперника. Пока в топ-категорию попали «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». «Брайтон» – промежуточный случай: по статусу середняк, по стилю – ближе к топам. Поэтому оценка методом Хау становится вдвойне интересной.

Отсутствие Эдегора – все еще проблема «Арсенала»?

Микель Артета ловко справляется с травмой норвежца: креативные качества Мартина компенсирует с помощью моментов, которые появляются в результате прессинга, стандартов и магии Букайо Саки. Пару туров назад «Арсенал» даже обновил клубный рекорд по xG. Напрашивается привычный для этих мест вопрос: Эдегор Who?

Частично ответит выезд к «Борнмуту». В прошлом сезоне Мартин выдал там один из лучших перфомансов в карьере. Не только поучаствовал во всех голах, но и здорово помогал команде под давлением – еще одно недооцененное качество норвежца, которое отлично наложилось на футбол соперника. Без Эдегора у «Арсенала» уже был провал против команды с похожими качествами – речь про «Аталанту», с которой слишком часто сбивались на длинные передачи и вообще ничего не создали.

«Бавария» территориально задавит «Штутгарт»?

В матчах прошлого сезона «Штутгарт» владел мячом больше «Баварии»: 56% и 58%. В первый раз Томас Тухель дал контратакующий мастер-класс, во втором позиционная атака Себастиана Хенесса разбила «Баварию».

Теперь Тухеля нет. «Бавария» больше не ориентируется на имя и стиль соперника: «Байер» уже был закрыт на собственной половине поля, на очереди «Штутгарт». Посмотрим, будут ли ребята Хенесса бороться за мяч – или согласятся на игру вторым номером.

Захарян возвращается?

Пока нет, но Арсен уже приступил к тренировкам.

Без него «Сосьедад» выдал кошмарный старт сезона, худший за 10 лет. Страдают во всех аспектах: оборона, продвижение мяча, обострение. Потери Микеля Мерино и Робена Ле Нормана оказались слишком значительными. Такефуса Кубо набирает, но пока не в форме.

Захарян может помочь. Пока посмотрим, насколько его не хватает – «Жирона» точно проверит.

Восхитительный «Лацио» против усеченного «Юве»

«Лацио» сейчас среди лидеров (по ожидаемым очкам – вообще лучшие), причем заслуженно: Барони скроил одну из лучших команд стартового отрезка – ничего революционного, но все качественно и основательно. Римляне много атакуют, умно владеют мячом, часто рискуют. Многое держится на опорнике Ровелле, которого им подарил «Юве».

Туринцы посечены травмами – это и очередной вызов для Мотты, и новая возможность открыть бриллиант из молодежки. Вероятно, состоится презентация 18-летнего Аджича – одного из главных талантов 2006 года.

«Реал» без Карвахаля против яркой «Сельтой»

Карло Анчелотти настраивает «Реал» – без Дани Карвахаля, к сожалению. Его заменит Лукас Васкес, а его сменщиком на фланге станет Эдер Милитао. Травма Дани запускает целый ряд мелких, но очень важных изменений. «Мадрид» снова решает ребус, а ведь надо догонять «Барсу».

Дальше выезд с «Сельтой», она сильная. Новый тренер Клаудио Хиральдес отходит от консервативных идей Рафаэля Бенитеса: восхищается Диего Симеоне, тоже играет с тройкой защитников. Впереди зажигает 37-летний Яго Аспас, а Оскар Мингеса – один из главных латералей Испании прямо сейчас.

Воскресенье. 20 октября

Первая топ-проверка для «Ливерпуля» Слота

«Ливерпуль» возвращается с международной паузы на вершине АПЛ. Арне Слот уже вынужден остужать пыл фанатов. В первую очередь говорит про календарь и уровень соперников, которые были у «Ливерпуля» до сих пор. По данным Opta, расписание и правда было самым легким среди всех команд АПЛ.

На ближайшем отрезке будет намного сложнее. Проверка начнется с «Челси», но дальше будет не легче. Оценим, насколько уровень сопротивления важен для реализации идей Слота. С одной стороны, топ-клубы играют в удобном для Арне стиле с постоянным прессингом. С другой, уровень мастерства может сказаться в индивидуальных дуэлях.

В контексте ближайшей игры особенно интересно противостояние Райана Гравенберха и Коула Палмера. Голландец хорош на новой позиции, но соперника такого уровня у него еще не было.

«Интер» и «Рома» померяются проблемами

Миланцы очень много создают и забивают, но что-то потеряли на своей трети – в чемпионате уже месяц пропускают минимум два за матч. У «Ромы» проблем столько, что не пересчитать, главные совсем не на поле, и на всякий случай предупрежу законный вопрос: да, Юрич все еще тренирует римлян. Но после этого матча все может измениться – говорят, боссы задумались о возвращении Де Росси.

«Барса» не идеальна, но прекрасна

«Барса», кажется, пережила перерыв на сборные: ни одной травмы, у Ламина Ямаля и Роберта Левандовского просто ушиб. Даже вернулись Френки де Йонг, Фермин Лопес и Дани Ольмо. В общей группе тренируется Гави.

А у Ханси Флика теперь есть выбор. «Осасуне» проиграли из-за слишком радикальной ротации. Теперь будет полегче. Впереди у «Барсы» тяжелейший календарь с класико и «Баварией», а начнется он матчем с проблемной «Севильей». У нее все плохо.

«Наполи» влетел в топ-20 клубов Европы! И «Монако» тоже

Фото: Gettyimages.ru /Richard Heathcote, Alex Livesey, Helge Prang