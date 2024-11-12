Мбаппе сыграл в падел-теннис и видеоигры с Хакими и друзьями из «ПСЖ» в Париже. Форвард «Реала» не вызван в сборную на матчи Лиги наций

Килиан Мбаппе встретился с Ашрафом Хакими и игроками «ПСЖ» в Париже.

Ранее стало известно, что нападающий «Реала » не сыграет за национальную команду Франции в матчах против Израиля и Италии в Лиге наций.

Сообщается, что Мбаппе отправился в Париж, где провел вечер в компании друзей из «ПСЖ» – сыграл в падел-теннис и видеоигры на приставке с Ашрафом Хакими и Арнау Тенасом .

«Падел и друзья... Идеальное сочетание», – написал Килиан Мбаппе в соцсетях.

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