Мбаппе сыграл в падел-теннис и видеоигры с Хакими и друзьями из «ПСЖ» в Париже. Форвард «Реала» не вызван в сборную на матчи Лиги наций
Килиан Мбаппе встретился с Ашрафом Хакими и игроками «ПСЖ» в Париже.
Ранее стало известно, что нападающий «Реала» не сыграет за национальную команду Франции в матчах против Израиля и Италии в Лиге наций.
Сообщается, что Мбаппе отправился в Париж, где провел вечер в компании друзей из «ПСЖ» – сыграл в падел-теннис и видеоигры на приставке с Ашрафом Хакими и Арнау Тенасом.
«Падел и друзья... Идеальное сочетание», – написал Килиан Мбаппе в соцсетях.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
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