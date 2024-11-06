«Игра Мбаппе улучшится, потому что хуже просто некуда». Тьерри Анри жестко прошелся по Килиану 🫤

Килиан Мбаппе – одна из главных звезд сегодняшнего «Реала», неудивительно, что после громких поражений от «Барселоны» и «Милана» именно он попадает под шквал критики. Его ругают за неиспользованные голевые моменты в том числе и соотечественники. Так Тьерри Анри в эфире CBS Sports подверг Килиана жесткой критике.

«Думаю, в команде удивлены его игрой, ситуация сложная. Мбаппе нужно дать время на адаптацию, но он должен учиться играть, как «девятка», он должен хотеть проявить себя», - заявил Анри после поражения «Мадрида» от «Милана».

«Пока работу Мбаппе пытается делать Беллингем. Но ведь это не он «девятка»! Понятно, что в какие-то моменты сложно перестроиться, но у Мбаппе вообще не получается выполнять свою задачу. Да, игра на позиции «9» для него в новинку, но причем тут Джуд? Почему он-то должен за тебя работать? Для меня это прежде всего вопрос желания и дисциплины».

«С мячом Килиан тоже должен действовать качественнее. Разумеется, его игра улучшится, просто потому, что хуже уже некуда. Мы же не ждем, что он будет отбирать мяч, как Дидье Дрогба, но он должен контролировать мяч и обводить соперников в момент атаки, и тут, кстати, неважно «9» ты или «10», в первом тайме с «Миланом» даже Рюдигер это делал!».