Мбаппе не нравится нынешний «Мадрид». У Килиана есть претензии к тактике Анчелотти

Килиан Мбаппе переживает непростой этап в карьере, с этим спорить трудно. Капитан сборной Франции остался вне состава национальной команды на ноябрьские международные матчи. Дешам уверял, что Килиан хотел помочь «синим» в грядущих играх, но тренер счел правильным оставить нападающего в Мадриде набирать форму.

В клубе дела у Кики тоже идут не лучшим образом. Критика обострилась после двух последних болезненных поражений « Реала» на «Бернабеу» : в Ла Лиге против «Барселоны» и против «Милана» в Лиге чемпионов. В столь важных матчах Мбаппе не смог проявить свои бомбардирские навыки.

После перехода мечты француз за 15 матчей в футболке «сливочных» забил всего восемь голов – три из них с пенальти. В Лиге чемпионов он отличился лишь в игре против «Штутгарта», один мяч Кики забил в Суперкубке УЕФА, все остальные голы он записал на свой счет в матчах с испанскими середняками.

По данным Mundo Deportivo, ожидания Килиана от перехода в «королевский клуб» совершенно не оправдались – ему не нравится нынешний «Мадрид».

Француза не устраивает то, как сейчас играют «сливочные». Он также совсем не доволен тактической системой, которую выбирает Карло Анчелотти. Об этом бывший игрок «ПСЖ» признался своим близким. Мбаппе привык к тому, как он играл в Париже, где он был ориентиром и все играли на него, чего не происходит в нынешнем « Реале» .

При этом «сливочные» не допускают даже мысли о расставании с новой суперзвездой. По данным Cadena SER, проект «Мадрида» будет строиться вокруг француза: если клуб не придумает, как совместить на поле Мбаппе и Винисиуса, руководство предпочтет оставить в команде Килиана.

Как думаете, «Реал» найдет решение?

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Испанские СМИ бьют тревогу из-за ситуации с Мбаппе. По слухам, Килиан – главная проблема Анчелотти