Девушка Сафонова о дне рождения Хакими: «Станцевала тектоник, съела котлету и познакомилась с Мбаппе. Показывала Матвею, как празднуют футболисты – он сказал: «Только не изображай Килиана!»

Девушка Матвея Сафонова рассказала о праздновании дня рождения Ашрафа Хакими.

«Сходили на день рождения к Хакими . Пробыли там час. Как раз я успела станцевать тектоник, выгулять колье с ВБ (Wildberries – Спортс’’), съесть котлету и познакомиться с Мбаппе .

Потом мы уехали, потому что Матвей не любит вечеринки. Пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание.

Кстати, когда Матвею на тусовках скучно, я начинаю его смешить. Вот, вчера начала показывать в танце, как футболисты празднуют голы. И он говорит: «Пожалуйста, только не показывай празднование Килиана! Иначе я скажу, что не знаю тебя… Я еле сдержалась», – написала Марина Кондратюк в телеграм-канале.