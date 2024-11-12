Девушка Сафонова о дне рождения Хакими: «Станцевала тектоник, съела котлету и познакомилась с Мбаппе. Показывала Матвею, как празднуют футболисты – он сказал: «Только не изображай Килиана!»
Девушка Матвея Сафонова рассказала о праздновании дня рождения Ашрафа Хакими.
«Сходили на день рождения к Хакими. Пробыли там час. Как раз я успела станцевать тектоник, выгулять колье с ВБ (Wildberries – Спортс’’), съесть котлету и познакомиться с Мбаппе.
Потом мы уехали, потому что Матвей не любит вечеринки. Пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание.
Кстати, когда Матвею на тусовках скучно, я начинаю его смешить. Вот, вчера начала показывать в танце, как футболисты празднуют голы. И он говорит: «Пожалуйста, только не показывай празднование Килиана! Иначе я скажу, что не знаю тебя… Я еле сдержалась», – написала Марина Кондратюк в телеграм-канале.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Коммент.Биги»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости