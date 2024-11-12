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«Моуринью здесь лишь 4 месяца и уже критикует турецкую лигу. Если не нравится, его никто не держит». Муслера о тренере «Фенербахче»

Фернандо Муслера отреагировал на критику со стороны Жозе Моуринью.

Ранее тренер «Фенербахче» выразил недовольство судейством в турецкой Суперлиге.

«Впервые в своей карьере считаю необходимым высказаться по этому поводу. За 14 лет я выиграл 17 трофеев и всегда старался продвигать турецкий футбол.

Моуринью здесь всего лишь четыре месяца и уже критикует нашу лигу. Если ему здесь не нравится, его никто не держит», – сказал вратарь «Галатасарая», выступающий за стамбульский клуб с 2011 года.

Моуринью дисквалифицирован на один матч и оштрафован за неуважение к фанатам и критику судейства: «Наносит ущерб репутации федерации и снижает ценность турецкого футбола»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BeIN Sports
logoЖозе Моуринью
logoФенербахче
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
logoсудьи
logoФернандо Муслера
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