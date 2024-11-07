Моуринью дисквалифицирован на один матч и оштрафован за неуважение к фанатам и критику судейства: «Наносит ущерб репутации федерации и снижает ценность турецкого футбола»

Жозе Моуринью наказан после матча «Фенербахче» с «Трабзонспором» (3:2).

Главный тренер стамбульского клуба раскритиковал судейство, а также заявил, что не приехал бы в Турцию, если бы знал, что там происходит.

В результате португалец был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом на одну игру и оштрафован: на 900 тысяч лир (24 тысячи евро) – за слова о рефери, на 58 тысяч лир (1550 евро) – за неуважительное отношение к болельщикам другой команды.

Дисциплинарный комитет мотивировал такое решение тем, что заявления Моуринью «не соответствуют спортивному принципу и спортивной этике, являются дискредитирующими, наносят ущерб репутации Турецкой футбольной федерации, направлены на снижение ценности турецкого футбола, бросают тень или ставят под сомнение беспристрастность судей и других официальных лиц».

«Не приехал бы сюда, если бы мне рассказали всю правду». Моуринью лютует в Турции из-за судей