Моуринью дисквалифицирован на один матч и оштрафован за неуважение к фанатам и критику судейства: «Наносит ущерб репутации федерации и снижает ценность турецкого футбола»
Главный тренер стамбульского клуба раскритиковал судейство, а также заявил, что не приехал бы в Турцию, если бы знал, что там происходит.
В результате португалец был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом на одну игру и оштрафован: на 900 тысяч лир (24 тысячи евро) – за слова о рефери, на 58 тысяч лир (1550 евро) – за неуважительное отношение к болельщикам другой команды.
Дисциплинарный комитет мотивировал такое решение тем, что заявления Моуринью «не соответствуют спортивному принципу и спортивной этике, являются дискредитирующими, наносят ущерб репутации Турецкой футбольной федерации, направлены на снижение ценности турецкого футбола, бросают тень или ставят под сомнение беспристрастность судей и других официальных лиц».
«Не приехал бы сюда, если бы мне рассказали всю правду». Моуринью лютует в Турции из-за судей
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