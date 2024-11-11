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Гендиректор «Спартака» о стажировке Мостового в «Динамо»: «Ничего страшного в этом нет. Предлагаю закрыть тему» 

Гендиректор «Спартака» оценил стажировку Александра Мостового в «Динамо».

Изначально экс-игрок красно-белых должен был стажироваться в «Спартаке».

«Предлагаю закрыть тему. С огромным уважением к Александру отношусь, много лет наслаждался его игрой. Но так получилось, так сложилось, что он пошел на стажировку в «Динамо». Ничего страшного в этом нет», — сказал Олег Малышев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАлександр Мостовой
logoОлег Малышев
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