Янбаев составил идеального футболиста из игроков сборной России-2008: интеллект Аршавина, техника Жиркова, скорость Быстрова, пас Семака, удар Колодина, харизма Павлюченко
Ренат Янбаев составил идеального футболиста из сборной России на Евро-2008.
– Интеллект.
– Аршавин. Хотя там и Зырянов был, и Семак.
– Техника.
– Юра Жирков. Как он голландцев возил!
– Скорость.
– Быстров.
– Выносливость.
– Кого ни возьми, все были в порядке. Пусть будет Анюков.
– Пас.
– Все с пасом были. Выберу Семака. Он и на Павлюченко, и на Зырянова отдал.
– Удар.
– Колодин.
– Харизма.
– За многими ребятами тянулись. Семак, Игнашевич, Аршавин, Акинфеев… Но пусть будет Рома Павлюченко, – сказал бывший защитник «Локомотива» и сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости