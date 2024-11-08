Янбаев составил идеального футболиста из игроков сборной России-2008: интеллект Аршавина, техника Жиркова, скорость Быстрова, пас Семака, удар Колодина, харизма Павлюченко

Ренат Янбаев составил идеального футболиста из сборной России на Евро-2008.

– Интеллект.

– Аршавин. Хотя там и Зырянов был, и Семак.

– Техника.

– Юра Жирков . Как он голландцев возил!

– Скорость.

– Быстров .

– Выносливость.

– Кого ни возьми, все были в порядке. Пусть будет Анюков .

– Пас.

– Все с пасом были. Выберу Семака. Он и на Павлюченко, и на Зырянова отдал.

– Удар.

– Колодин.

– Харизма.

– За многими ребятами тянулись. Семак, Игнашевич , Аршавин, Акинфеев… Но пусть будет Рома Павлюченко, – сказал бывший защитник «Локомотива» и сборной России.