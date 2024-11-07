Колосков о дисквалификации Литвинова: «Наш КДК – один из самых справедливых в мире. Там подготовленные люди просматривают каждый эпизод чуть ли не через лупу»

Вячеслав Колосков отреагировал на дисквалификацию Руслана Литвинова.

Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку » (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ . Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.

За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два.

«Во‑первых, с КДК трудно спорить, так как там собрались специально подготовленные люди, которые просматривают каждый эпизод чуть ли не через лупу. Мы этого не делаем, а исходим из впечатлений.

В КДК все делают правильно, я исхожу из принципа, что наш комитет является одним из самых справедливых в мире. И я согласен с решением, так как драку начал именно Руслан Литвинов , он первым достал до лица Роши, который начал отвечать кулаками.

Что касается штрафа Лички за мат, есть установленный регламент, в котором написано, какая мера наказания следует за выход за пределы технической зоны, употребление нецензурной лексики.

Это не выдумка какая‑то, сформированная в ходе заседания. Оспаривать решение и так далее – бесполезно. Надо принимать их такими, какие они есть», – сказал почетный президент РФС.

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