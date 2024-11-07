  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колосков о дисквалификации Литвинова: «Наш КДК – один из самых справедливых в мире. Там подготовленные люди просматривают каждый эпизод чуть ли не через лупу»
13

Колосков о дисквалификации Литвинова: «Наш КДК – один из самых справедливых в мире. Там подготовленные люди просматривают каждый эпизод чуть ли не через лупу»

Вячеслав Колосков отреагировал на дисквалификацию Руслана Литвинова.

Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку» (0:2) в матче 14‑го тура МИР РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля. 

За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два. 

«Во‑первых, с КДК трудно спорить, так как там собрались специально подготовленные люди, которые просматривают каждый эпизод чуть ли не через лупу. Мы этого не делаем, а исходим из впечатлений.

В КДК все делают правильно, я исхожу из принципа, что наш комитет является одним из самых справедливых в мире. И я согласен с решением, так как драку начал именно Руслан Литвинов, он первым достал до лица Роши, который начал отвечать кулаками.

Что касается штрафа Лички за мат, есть установленный регламент, в котором написано, какая мера наказания следует за выход за пределы технической зоны, употребление нецензурной лексики.

Это не выдумка какая‑то, сформированная в ходе заседания. Оспаривать решение и так далее – бесполезно. Надо принимать их такими, какие они есть», – сказал почетный президент РФС.

Личку оштрафовали на 50 тысяч рублей за слово «######» после матча с «Ростовом»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
дисквалификации
logoРФС
logoДинамо Москва
logoВячеслав Колосков
КДК РФС
logoМатч ТВ
logoВиллиан Роша
logoМарцел Личка
logoРуслан Литвинов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сопли на вентилятор наматывать не надо. Закон суров, но перед ним все равны». Экс-судья Егоров о бане Литвинова на 2 матча
30сегодня, 16:58
Генич о КДК: «2 матча для Литвинова – много, 3 матча для Роши – мало. Решение странное, удивлен»
23сегодня, 16:49
Александр Мостовой: «Роша, если бы его не сдерживали, еще кому-нибудь залепил бы по лицу – дисквалификация заслуженная. Литвинов пытался разнять драку – не понимаю КДК»
16сегодня, 16:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Убытки «Ювентуса» за прошлый сезон – 199,2 млн евро. Задолженность за год сократилась почти на 100 млн – до 242,8
521 минуту назад
Писарев о Дугласе в сборной: «Правильно ли сейчас считать его не иностранцем? Он должен с нового чемпионата им считаться»
329 минут назад
Лига Европы. «МЮ» примет ПАОК Оздоева и Чалова, «Галатасарай» – «Тоттенхэм», «Лацио» сыграет с «Порту»
2231 минуту назадLive
Лига конференций. «Челси» примет «Ноа», «Фиорентина» встретится с АПОЭЛ, «Динамо» Минск против «Легии»
231 минуту назадLive
Кавазашвили о Сафонове: «ПСЖ» посадил его в запас и испортил как классного вратаря. Не понимаю, зачем Матвей пошел туда, где есть голкипер сборной Италии»
431 минуту назад
«Ее лицо как отшлепанная задница». Женская Суперлига изучит слова мужчины-комментатора о футболистке «МЮ»
48сегодня, 17:15Фото
Виталий Денисов о пиве: «Две-три бутылки после игры – ничего криминального. Но не надо перебарщивать, когда 10 – это уже другое»
18сегодня, 17:14
«Эй, «Реал». Может, мы и проиграли, но забили два гола». «Црвена Звезда» потроллила «Мадрид» после 2:5 от «Барсы» в ЛЧ
61сегодня, 17:03
Помните, в какой форме Буффон тащил за «Парму»? Проверим!
сегодня, 17:00Спецпроект
«Сопли на вентилятор наматывать не надо. Закон суров, но перед ним все равны». Экс-судья Егоров о бане Литвинова на 2 матча
30сегодня, 16:58
Ко всем новостям
Последние новости
Педри о штрафах в «Барсе» при Флике: «В день матча больше. Не сработал будильник, я примчался красный, как помидор. У Хави было 5 000 евро за опоздание, а следующий штраф удваивался»
16 минут назад
Семак о Глушенкове: «Скоро частично начнет работать в общей группе. Потихоньку восстанавливается, будем смотреть на его состояние»
15 минут назад
Фердинанд поздравил Де Хеа с 34-летием: «Как хорошее вино». Испанец опубликовал эмодзи сердца и старика в ответ
241 минуту назад
АПЛ предложила поправки к правилам о сделках с ассоциированными сторонами, из-за которых был суд с «Сити». Если их примут, у клубов будет больше возможностей для спонсорства
242 минуты назад
«ПСЖ» больше не хочет Дьокереша, хотя летом форвард «Спортинга» был в приоритете. Энрике опасается, что из-за суммы сделки давление на игрока станет слишком высоким
243 минуты назад
«Ювентус» интересуется Жегровой. Вингер «Лилля» и Косово отдал голевой пас в матче команд в ЛЧ
6сегодня, 17:09
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Орубы»
сегодня, 17:00Live
Губерниев призвал Карпина взять Дзюбу в сборную: «Был бы «хайп здорового человека». Он самый популярный игрок страны – и это на фоне падения интереса к футболу. И он заслужил вызов своей игрой»
9сегодня, 16:59
«Роша вел себя очень нагло. Дисквалификация правильная. На стадионе много зрителей и детей, неправильно показывать кикбоксинг вместо футбола». Гладилин про ЦСКА – «Спартак»
6сегодня, 16:33
Никифоров о Дзюбы: «Мы не Книга рекордов Гиннесса. Артем – прекрасный футболист, но Карпин объявил: «Футболисты после 30 лет сейчас не вызываются»
9сегодня, 16:21