РФС анонсировал матч легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Черенкова. Игра пройдет 13 ноября, ожидается участие Мостового, Аленичева, Онопко, Кобелева и других экс-игроков

Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграют матч памяти Федора Черенкова 13 ноября.

РФС сообщил, что игра пройдет 13 ноября на «Лукойл Арене ».

«В составе «Спартака » на поле выйдут Александр Мостовой , Дмитрий Аленичев , Егор Титов , Сергей Юран, Виктор Онопко и другие звездные экс-игроки красно-белых.

Динамовскую форму наденут Ролан Гусев, Андрей Кобелев, Алексей Смертин, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков и другие легенды бело-голубых.

На тренерском мостике командами будут руководить Олег Романцев, Юрий Сёмин, Валерий Газзаев, Ринат Дасаев и Александр Бородюк.

Перед матчем болельщиков ждет шоу-программа с дискотекой нулевых, футбольными аттракционами и розыгрышами», – говорится в телеграм-канале РФС.