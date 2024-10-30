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РФС анонсировал матч легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Черенкова. Игра пройдет 13 ноября, ожидается участие Мостового, Аленичева, Онопко, Кобелева и других экс-игроков

Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграют матч памяти Федора Черенкова 13 ноября.

РФС сообщил, что игра пройдет 13 ноября на «Лукойл Арене».

«В составе «Спартака» на поле выйдут Александр Мостовой, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Сергей Юран, Виктор Онопко и другие звездные экс-игроки красно-белых.

Динамовскую форму наденут Ролан Гусев, Андрей Кобелев, Алексей Смертин, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков и другие легенды бело-голубых.

На тренерском мостике командами будут руководить Олег Романцев, Юрий Сёмин, Валерий Газзаев, Ринат Дасаев и Александр Бородюк.

Перед матчем болельщиков ждет шоу-программа с дискотекой нулевых, футбольными аттракционами и розыгрышами», – говорится в телеграм-канале РФС.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал РФС
logoСпартак
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товарищеские матчи (клубы)
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logoАлександр Мостовой
logoСергей Юран
logoДмитрий Аленичев
logoВиктор Онопко
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