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Дюков встретился с Чеферином на Кипре. Главы РФС и УЕФА обсудили перспективы российских команд на международной арене (Иван Карпов)

Президент РФС встретится с главой УЕФА на Кипре.

Александр Дюков был приглашен на празднование 90-летия Кипрской федерации футбола. 

В рамках этого мероприятия он встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином, главами других федераций, а также с директором европейских конфедераций-членов ФИФА Эльханом Мамедовым.

Помимо прочего, стороны в неформальной обстановке обсудили перспективы сборной России и клубов Мир РПЛ на международной арене, пишет инсайдер Иван Карпов. 

Дюков о шансах на допуск России к участию в отборе ЧМ-2026 в декабре: «Вероятность не столь высока. Она ниже 50%, но это и не 1%»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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logoРФС
Эльхан Мамедов
logoАлександр Дюков
Политика
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