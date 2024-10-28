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Дюков о допуске России к турнирам: «Вопрос будет внесен в повестку, как только члены исполкома УЕФА будут готовы проголосовать. Мы проводим работу»

Александр Дюков рассказал о работе по допуску российских сборных до турниров.

«Вопрос допуска сборных России до международных соревнований я поднимаю на исполкоме УЕФА постоянно.

Но чтобы вынести это на заседание отдельным вопросом, нужно подготовить его так, чтобы члены исполкома смогли соответствующим образом проголосовать.

Эту работу мы проводим. Как только члены исполкома УЕФА будут готовы, этот вопрос будет внесен в повестку заседания», – сказал президент РФС.

Следующее заседание исполкома УЕФА пройдет в Лозанне 16 декабря.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
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logoАлександр Дюков
ТАСС
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