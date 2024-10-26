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Александр Дюков: «Мы с Чеферином регулярно обсуждаем допуск российских команд. Буду продолжать диалог и дальше»

Александр Дюков регулярно обсуждает с главой УЕФА допуск России к турнирам.

«Я регулярно общаюсь с президентом УЕФА Александром Чеферином, мы обсуждаем допуск российских команд до международных соревнований.

Конечно, буду продолжать этот диалог и дальше», – сказал президент Российского футбольного союза.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
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ТАСС
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