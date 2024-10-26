Александр Дюков: «Мы с Чеферином регулярно обсуждаем допуск российских команд. Буду продолжать диалог и дальше»
Александр Дюков регулярно обсуждает с главой УЕФА допуск России к турнирам.
«Я регулярно общаюсь с президентом УЕФА Александром Чеферином, мы обсуждаем допуск российских команд до международных соревнований.
Конечно, буду продолжать этот диалог и дальше», – сказал президент Российского футбольного союза.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости