Де Лигт об «МЮ»: «Руд очень понравился в роли помощника. Мало знаю о новом тренере, но он хорошо проявил себя в «Спортинге». Мы сможем играть уверенно и станем еще лучше, надеюсь»

Маттейс де Лигт поделился ожиданиями от дальнейшего сезона «Манчестер Юнайтед».

Вчера команда провела последний матч под руководством Руда ван Нистелроя , исполнявшего обязанности главного тренера перед приходом Рубена Аморима . Манкунианцы победили «Лестер » (3:0) в 11-м туре АПЛ.

«Не факт, что это был хороший матч. Результат отличный, мы сыграли на ноль и забили три гола, но временами мы действовали очень небрежно.

Мы хорошо играли в обороне, допустили мало моментов. Забить гол было для нас небольшой проблемой, поэтому здорово забить три.

Раз мы сыграли 4 матча и набрали 10 очков, можно с уверенностью сказать, что мы справились со всем [после увольнения тен Хага] хорошо. Это комплимент команде и Руду.

Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе. На мой взгляд, Руд, безусловно, может остаться помощником, мне он очень понравился в этой роли. Я пока мало знаю о новом тренере, но знаю, что он хорошо проявил себя в «Спортинге ». С новым тренером всегда необходимо подождать и посмотреть. Нужно делать все возможное и оставаться собой.

Надеюсь, команда станет еще лучше. Мы должны продолжать побеждать в таких матчах: в Премьер-лиге можно выигрывать и проигрывать кому угодно. Вы снова увидели это в матче «Тоттенхэма » против «Ипсвича » (1:2).

Нужно быть готовыми каждую неделю, надеюсь, что новый тренер обеспечит преемственность и мы сможем играть уверенно», – сказал Viaplay защитник «Манчестер Юнайтед ».