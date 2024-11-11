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  • Де Лигт об «МЮ»: «Руд очень понравился в роли помощника. Мало знаю о новом тренере, но он хорошо проявил себя в «Спортинге». Мы сможем играть уверенно и станем еще лучше, надеюсь»
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Де Лигт об «МЮ»: «Руд очень понравился в роли помощника. Мало знаю о новом тренере, но он хорошо проявил себя в «Спортинге». Мы сможем играть уверенно и станем еще лучше, надеюсь»

Маттейс де Лигт поделился ожиданиями от дальнейшего сезона «Манчестер Юнайтед».

Вчера команда провела последний матч под руководством Руда ван Нистелроя, исполнявшего обязанности главного тренера перед приходом Рубена Аморима. Манкунианцы победили «Лестер» (3:0) в 11-м туре АПЛ.

«Не факт, что это был хороший матч. Результат отличный, мы сыграли на ноль и забили три гола, но временами мы действовали очень небрежно.

Мы хорошо играли в обороне, допустили мало моментов. Забить гол было для нас небольшой проблемой, поэтому здорово забить три.

Раз мы сыграли 4 матча и набрали 10 очков, можно с уверенностью сказать, что мы справились со всем [после увольнения тен Хага] хорошо. Это комплимент команде и Руду.

Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе. На мой взгляд, Руд, безусловно, может остаться помощником, мне он очень понравился в этой роли. Я пока мало знаю о новом тренере, но знаю, что он хорошо проявил себя в «Спортинге». С новым тренером всегда необходимо подождать и посмотреть. Нужно делать все возможное и оставаться собой.

Надеюсь, команда станет еще лучше. Мы должны продолжать побеждать в таких матчах: в Премьер-лиге можно выигрывать и проигрывать кому угодно. Вы снова увидели это в матче «Тоттенхэма» против «Ипсвича» (1:2).

Нужно быть готовыми каждую неделю, надеюсь, что новый тренер обеспечит преемственность и мы сможем играть уверенно», – сказал Viaplay защитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Voetbal
logoМанчестер Юнайтед
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoпремьер-лига Россия
logoРуд ван Нистелрой
logoТоттенхэм
logoЛестер
logoИпсвич
logoРубен Аморим
logoМаттейс де Лигт
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