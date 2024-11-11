Де Лигт об «МЮ»: «Руд очень понравился в роли помощника. Мало знаю о новом тренере, но он хорошо проявил себя в «Спортинге». Мы сможем играть уверенно и станем еще лучше, надеюсь»
Вчера команда провела последний матч под руководством Руда ван Нистелроя, исполнявшего обязанности главного тренера перед приходом Рубена Аморима. Манкунианцы победили «Лестер» (3:0) в 11-м туре АПЛ.
«Не факт, что это был хороший матч. Результат отличный, мы сыграли на ноль и забили три гола, но временами мы действовали очень небрежно.
Мы хорошо играли в обороне, допустили мало моментов. Забить гол было для нас небольшой проблемой, поэтому здорово забить три.
Раз мы сыграли 4 матча и набрали 10 очков, можно с уверенностью сказать, что мы справились со всем [после увольнения тен Хага] хорошо. Это комплимент команде и Руду.
Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе. На мой взгляд, Руд, безусловно, может остаться помощником, мне он очень понравился в этой роли. Я пока мало знаю о новом тренере, но знаю, что он хорошо проявил себя в «Спортинге». С новым тренером всегда необходимо подождать и посмотреть. Нужно делать все возможное и оставаться собой.
Надеюсь, команда станет еще лучше. Мы должны продолжать побеждать в таких матчах: в Премьер-лиге можно выигрывать и проигрывать кому угодно. Вы снова увидели это в матче «Тоттенхэма» против «Ипсвича» (1:2).
Нужно быть готовыми каждую неделю, надеюсь, что новый тренер обеспечит преемственность и мы сможем играть уверенно», – сказал Viaplay защитник «Манчестер Юнайтед».
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