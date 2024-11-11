Аморим поговорит с ван Нистелроем о будущем в «МЮ»: «Это легенда клуба. Он проделал отличную работу»
Рубен Аморим намерен поговорить с Рудом ван Нистелроем.
Португальский специалист ранее был назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Руд ван Нистелрой исполнял обязанности главного тренера команды после увольнения Эрика тен Хега и выиграл три из четырех матчей.
«Это легенда клуба. Он проделал отличную работу. Мы поговорим в понедельник. Потом я все расскажу», – заявил Рубен Аморим.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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