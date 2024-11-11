Аморим может с задержкой приступить к работе в «МЮ». Клуб ожидает подтверждения рабочей визы нового тренера (ESPN)

Приезд Рубена Аморима в Англию может задержаться из-за визовых проблем.

Сообщалось, что Аморим должен вступить в должность главного тренера «Манчестер Юнайтед » 11 ноября.

По информации ESPN, португальский специалист может приступить к работе с задержкой, поскольку «МЮ» по-прежнему ожидает подтверждения его рабочей визы. При этом отмечается, что клуб не ожидает каких-либо проблем с документами Аморима.

После отставки Эрика тен Хага обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» исполняет Руд ван Нистелрой . В 4 матчах под его руководством команда одержала 3 победы и один раз сыграла вничью.