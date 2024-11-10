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  • Бруну о 3:0 с «Лестером»: «Хотели достойно попрощаться с ван Нистелроем как главным тренером, он многое сделал для нас. У «МЮ» новая эра, клуб должен вернуться на свое место»
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Бруну о 3:0 с «Лестером»: «Хотели достойно попрощаться с ван Нистелроем как главным тренером, он многое сделал для нас. У «МЮ» новая эра, клуб должен вернуться на свое место»

Бруну Фернандеш прокомментировал разгромную победу над «Лестером».

В последнем матче под руководством Руда ван Нистелроя «МЮ» одержал победу со счетом 3:0 в 11-м туре АПЛ. С понедельника команду возглавит Рубен Аморим.

«Я долгое время не забивал, и теперь в последних матчах пришли голы. Еще один сухой матч был важен для нас, чтобы вернуть нашу крепость. Мы должны продолжать в том же духе и совершенствоваться.

Руд ван Нистелрой дополняет «МЮ», он любит этот клуб, он хочет приносить радость игрокам. Он заставлял всех выходить на матчи с улыбкой и просто хотел, чтобы мы получили удовольствие. Мы хотели попрощаться с ним как с тренером должным образом, потому что он сделал для нас много хорошего.

Это новая эра, приход нового тренера означает, что все меняется. Но неизменным остается то, что этот клуб должен вернуться на свое место», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРуд ван Нистелрой
logoЛестер
logoРубен Аморим
logoБруну Фернандеш
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