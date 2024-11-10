Ван Нистелрой о 3:0 с «Лестером»: «МЮ» бился весь матч, но не контролировал игру в полной мере. Болельщики поддерживали меня и команду – не могу выразить, насколько благодарен им»
«Манчестер Юнайтед» победил со счетом 3:0 в матче 11-го тура АПЛ. Сегодняшняя игра стала последней для ван Нистелроя в качестве временного тренера «МЮ» – с понедельника команду возглавит Рубен Аморим.
«Было заметно, что игроки бились на протяжении всей игры. Мы забили два отличных гола, было несколько хороших моментов, но мы не контролировали ход игры в полной мере. Эти три очка были важны.
В четырех матчах Бруну забил несколько важных голов и отдал голевую передачу. Именно Бруну помогает команде больше всего. Перед матчем я поговорил с Алехандро Гарначо – он много играл, и мне хотелось, чтобы он проявил себя со скамейки запасных, я рад, что это сработало. Мы решили: «Давайте выжмем из этих четырех матчей максимум». Думаю, мы хорошо поработали.
Мне очень понравился этот короткий, но удивительный период. Мы находимся в неопределенной ситуации, но мы старались выполнять свою работу и помогать клубу, и это очень важно. Было много эмоций, болельщики всегда поддерживали меня и команду в трудные моменты – это особенный момент. Я не могу выразить, как благодарен им, этот период мы завершили с хорошими результатами и хорошей связью.
Теперь нам предстоит узнать дальнейшие планы», – сказал ван Нистелрой.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий