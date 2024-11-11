Канчельскис об уходе Амарала: «Спартак» – самый стабильный клуб России: там хаос и неразбериха, долго никто не задерживается»

Андрей Канчельскис не удивлен уходом Томаша Амарала из «Спартака».

Португалец ранее покинул должность спортивного директора красно-белых, которую занимал с конца 2023 года.

«Не удивился, когда узнал об очередном увольнении в «Спартаке». Клуб уже приучил всех, что там долго никто не задерживается.

В этом плане «Спартак» – самый стабильный клуб России: там стабильно хаос и неразбериха», – заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

«Спартак» убрал спортивного директора: Амарал работал меньше года. Им недовольны