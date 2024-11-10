Канчельскис об уходе Амарала: «Типичный «Спартак», клуб хочет удивить сам себя, видимо. Там много решений, которые всем кажутся непонятными»
Андрей Канчельскис высказался об увольнении Томаша Амарала из «Спартака».
Московский клуб объявил об уходе португальца с поста спортивного директора.
«Я лично не работал с Амаралом, поэтому не могу как-то оценить его работу. Но я не удивлен ничему, что происходит в «Спартаке». Там много решений, которые всем кажутся непонятными.
Видимо, клуб хочет удивить сам себя. Но это типичный «Спартак», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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