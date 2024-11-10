Канчельскис об уходе Амарала: «Типичный «Спартак», клуб хочет удивить сам себя, видимо. Там много решений, которые всем кажутся непонятными»

Андрей Канчельскис высказался об увольнении Томаша Амарала из «Спартака».

Московский клуб объявил об уходе португальца с поста спортивного директора.

«Я лично не работал с Амаралом , поэтому не могу как-то оценить его работу. Но я не удивлен ничему, что происходит в «Спартаке ». Там много решений, которые всем кажутся непонятными.

Видимо, клуб хочет удивить сам себя. Но это типичный «Спартак», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Мостовой пошел бы в «Спартак» спортивным директором: «Хоть нормально поживу, в футболе же много денег крутится»