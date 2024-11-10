«Спартак» убрал спортивного директора: Амарал работал меньше года. Им недовольны

Будет седьмой за шесть лет.

Из «Спартака» ушел спортивный директор Томаш Амарал. Клуб подтвердил сразу после первого инсайда.

Генеральный директор клуба Олег Малышев в микст-зоне после победы над «Акроном» объяснил: «Это совместное решение его и клуба. То, как и какие конкретно вещи обсуждали, останется в клубе. Решение было принято несколько дней назад.

Мы благодарны ему за работу. Говорю это не ради вежливости и формальности. Том сделал несколько успешных, на мой взгляд, трансферов – как Угальде или Барко. Он провел большую системную работу по повышению эффективности скаутского отдела, по взаимодействию различных элементов вертикали клуба. За этот объем работу нужно сказать ему спасибо. В то же время, наверное, можно сказать, что клуб не в полной мере доволен результатами летнего трансферного окна.

– Уход Амарала выглядит как изгнание.

– Это не выглядит как изгнание, это совместное решение. Просто пришло время, и мы идем дальше».

Амарал продержался меньше года, пришел в декабре 2023-го. Как пишет Legalbet , португалец заявил о желании уйти раньше, его попросили доработать до зимней паузы – в итоге расстались сейчас, перед международным перерывом. Томашу предлагали должность советника в «Спартаке», но получили отказ. В октябре был инсайд «Чемпионата» , что Амарала хочет вернуть «Бенфика».

Очевидно, «Спартак» намерен назначить нового спортивного директора до зимнего трансферного окна – запас времени небольшой, но есть.

Амарал в «Спартаке» – чем запомнился?

Томаш пришел на место Пола Эшуорта, которого ненадолго передвинули на должность технического директора, клуб доверял 33-летнему топ-менеджеру ключевые решения, а он заявлял, что намерен построить систему.

В свое первое трансферное окно Томаш привез форварда Манфреда Угальде из «Твенте» – купили за 13 млн евро, на нем настоял именно Амарал. По информации Metaratings , при Эшуорте хотели купить 26-летнего Луиса Суареса из «Альмерии», но португалец даже не рассматривал вариант и утвердил только свой.

Весной «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля, Томаш составил шорт-лист новых тренеров, а руководство настаивало на приглашении Владимира Ивича. Спортивный директор не оценил экс-тренера «Краснодара», предпочитал Артура Жорже из «Браги» или Паскаля Янсена из АЗ. Но они не поехали, а после временного Владимира Слишковича в «Спартаке» остановились на Деяне Станковиче. Не факт, что это кандидат Амарала, но Томаш мечтательно говорил о совместной работе.

Летом «Спартак» потратил 27,2 млн евро на трансферы: 14 млн за Эсекиэля Барко, еще пять – Маркиньос из «Ференцвароша», по 2,5 млн на Рикарду Мангаша из «Гимараэша» и лидера «Урала» Игоря Дмитриева (сейчас арендовали «Крылья»). Еще два миллиона отданы за Виллиана Жозе. За защитника Миенти Абену – 1,2 млн евро. Все сделки прошли через Амарала.

Пока только Барко – однозначный успех, остальные либо не проявили себя, либо разочаровывают – как Абена, приобретенный явно по протекции Станковича из его предыдущего клуба.

Именно при Амарале расстались с Георгием Джикией и Александром Соболевым.

Как пишет «Чемпионат» , недовольство Амарала нарастало. Ему не нравилось, что политика так сильно повлияла на трансферные планы. Отмечают, что спортивный директор просто не мог подписать тех, кого хотел – кроме Барко. Остальные отказывались ехать в Россию: например, форвард «Эспаньола» Хави Пуадо, которого долго хотели.

Когда Томаш понял, что звезды не едут, ввел потолок зарплат: новичкам предлагали не более 2,5 млн за сезон. Неудивительно, что «Спартак» не смог договориться с Джоном Кордобой – похоже, Амарал выступал против, пришлось бы сильно переплатить. По данным Metaratings , именно Томаш завернул Лусиано Гонду.

Сергей Егоров напрямую спросил, не бесило ли Амарала еще и то, что от имени «Спартака» на внутрироссийском рынке переговоры ведет вообще не он, а влиятельный агент Павел Андреев – гендиректор Олег Малышев такую картину опроверг и заявил, что у Амарала были нужные полномочия.

У «Спартака» будет седьмой спортивный директор за семь лет. А где стратегия?

С переходом от Леонида Федуна к «Лукойлу» пока в «Спартаке» не изменилось главное: на месте метания, спокойствия на руководящих постах не хватает. Тот случай, когда легко согласиться с Заремой Салиховой .

Темп смены спортивных директором такой же, как и в прошлую эпоху. Вот кто работал в последние годы.

● Сергей Родионов : декабрь 2018-го – май 2019-го;

● Томас Цорн (фактический спортдир, официально – гендир): май 2019-го – июль 2020-го;

● Дмитрий Попов : ноябрь 2020-го – август 2021-го;

● Лука Каттани : декабрь 2021-го – июль 2022-го;

● Пол Эшуорт : сентябрь 2022-го – декабрь 2023-го (переведен на должность техдира, окончательно ушел в апреле 2024-го):

● Томаш Амарал : декабрь 2023-го – ноябрь 2024-го.

Олег Малышев обозначил, что кандидат на эту должность у клуба уже есть – сказал в единственном числе.

По информации инсайдера Ивана Карпова, претендентов на должность пятеро: четыре иностранца и один россиянин. Решение о том, кто возглавит спортивный блок «Спартака», примут до конца ноября.

Лучший матч «Спартака» Станковича: получалось вообще все. Амарал уже не прочитает эту колонку Чернявского

Фото: Stupnikov Alexander/Global Look Press