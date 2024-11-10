Корнеев об уходе Амарала из «Спартака»: «Игроки даже близко не под задачу чемпионства, стратегия вообще не бьется. Барко обойдется в районе 35 млн, это запасной «Ривер Плейт»

Игорь Корнеев раскритиковал работу Томаша Амарала в «Спартаке».

– Что‑то очень серьезное должно произойти, чтобы случилась такая отставка. Я не берусь утверждать, какие были причины.

– Говорят о недовольстве работой на трансферном рынке этим летом.

– Ну, понятно. Не знаю, сколько игроков было приобретено, но только Барко реально соответствует. Но если мы возьмем, за сколько он был куплен, – огромные деньги. Он будет стоить «Спартаку » в районе 35 миллионов в целом. Это запасной игрок «Ривер Плейт». Хороший игрок, но кто еще купит за такие деньги, если не «Спартак»? Не знаю, как он убедил их это сделать.

– Уход Амарала закономерен?

– По мне, да, если брать проделанную работу – игроки, которые даже близко не стоят под задачу стать чемпионом. А для чего ты в «Спартаке»? Для чего приехал? Ты выстраиваешь какие‑то стратегии, как сказал в первом интервью. Но мы видим, что стратегия вообще не бьется. Если ты начал свою стратегию, так привози прекрасных игроков на продажу. Но это же не так. Мы видим, что происходили какие‑то непонятные вещи.

Как вообще можно было не взять Кордобу, если у тебя действительно была договоренность с «Краснодаром» по трансферу? Как может топовый спортивный директор не взять Кордобу ? Ты ослабляешь тем самым «Краснодар » сразу, ты берешь топового нападающего, который решает вопросы, и тогда посыл всем ясен: я хочу стать чемпионом. Этого тоже не произошло, – сказал бывший полузащитник сборной России.