Семин об уходе Амарала из «Спартака»: «Мы его в работе толком не видели – все было скрыто и находилось внутри команды. Сложно разобраться, кто пришел при нем и каково было его влияние на эти переходы»

Юрий Семин оценил уход Томаша Амарала из «Спартака».

Специалист ранее покинул должность спортивного директора красно-белых.

«Меня это решение не удивило, потому что мы его в работе толком и не видели.

И не знаем, кого из футболистов Амарал приглашал в клуб, все было скрыто и находилось внутри команды. Сложно оценить, какова же была его работа в «Спартаке».

Правильная [совместная] деятельность бывает тогда, когда спортивный директор клуба и главный тренер команды образуют единое целое.

В этом случае можно определить направление развития и так далее. А то, что было в «Спартаке», прокомментировать трудно. Сложно разобраться, кто из игроков пришел в «Спартак» при Амарале и каково было его влияние на эти переходы», – сказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.