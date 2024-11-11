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  • Семин об уходе Амарала из «Спартака»: «Мы его в работе толком не видели – все было скрыто и находилось внутри команды. Сложно разобраться, кто пришел при нем и каково было его влияние на эти переходы»
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Семин об уходе Амарала из «Спартака»: «Мы его в работе толком не видели – все было скрыто и находилось внутри команды. Сложно разобраться, кто пришел при нем и каково было его влияние на эти переходы»

Юрий Семин оценил уход Томаша Амарала из «Спартака».

Специалист ранее покинул должность спортивного директора красно-белых.

«Меня это решение не удивило, потому что мы его в работе толком и не видели.

И не знаем, кого из футболистов Амарал приглашал в клуб, все было скрыто и находилось внутри команды. Сложно оценить, какова же была его работа в «Спартаке».

Правильная [совместная] деятельность бывает тогда, когда спортивный директор клуба и главный тренер команды образуют единое целое.

В этом случае можно определить направление развития и так далее. А то, что было в «Спартаке», прокомментировать трудно. Сложно разобраться, кто из игроков пришел в «Спартак» при Амарале и каково было его влияние на эти переходы», – сказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
logoСпартак
logoЮрий Семин
logoпремьер-лига Россия
Р-Спорт
Томаш Амарал
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