Пименов об уходе Амарала: «Спартаку» нужен человек с клубным прошлым. Я за российских специалистов в нашем футболе»

Руслан Пименов хотел бы видеть спортивным директором «Спартака» россиянина.

В воскресенье московский клуб объявил об отставке Томаша Амарала , занявшего должность спортивного директора в декабре прошлого года.

«Я за российских специалистов в нашем футболе, поэтому, само собой, и за то, что Амарал покинул «Спартак». Думаю, что красно‑белым на эту должность нужен специалист со спартаковским прошлым», – сказал экс-форвард сборной России.

Малышев об уходе Амарала из «Спартака»: «Клуб недоволен летним трансферным окном в полной мере. Есть новый кандидат, работаем»