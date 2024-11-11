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Пименов об уходе Амарала: «Спартаку» нужен человек с клубным прошлым. Я за российских специалистов в нашем футболе»

Руслан Пименов хотел бы видеть спортивным директором «Спартака» россиянина.

В воскресенье московский клуб объявил об отставке Томаша Амарала, занявшего должность спортивного директора в декабре прошлого года.

«Я за российских специалистов в нашем футболе, поэтому, само собой, и за то, что Амарал покинул «Спартак». Думаю, что красно‑белым на эту должность нужен специалист со спартаковским прошлым», – сказал экс-форвард сборной России.

Малышев об уходе Амарала из «Спартака»: «Клуб недоволен летним трансферным окном в полной мере. Есть новый кандидат, работаем»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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logoМатч ТВ
Томаш Амарал
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