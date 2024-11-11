Рафинья высмеял отмену гола Левандовского «Сосьедаду» из-за офсайда. Вингер «Барсы» выложил фото ботинок с удлиненными носами
Рафинья высмеял отмену гола Роберта Левандовского из-за офсайда.
36-летний нападающий «Барселоны» забил в ворота «Реал Сосьедад» (0:1) в начале матча 13-го тура Ла Лиги, но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда. Полуавтоматическая технология определения офсайда помогла установить, что носок бутсы поляка был ближе к воротам, чем последний защитник «Сосьедада» Найеф Агерд.
Вингер «Барселоны» выложил коллаж, отсылающий к этому эпизоду, добавив изображение ботинок с преувеличенно удлиненными носами. Бразилец отметил в сторис аккаунт Левандовского.
Изображение: инстаграм Рафиньи
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Рафиньи
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