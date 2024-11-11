Флик про 0:1 от «Сосьедада»: «Не день «Барсы», оправданий нет. Офсайд Левандовского – плохое решение»

Ханси Флик отреагировал на поражение «Барселоны» от «Сосьедада» (0:1) в Ла Лиге.

«Сегодня был не наш день. Мы должны принять этот результат, соперник играл очень решительно.

Тому, что мы увидели, нет оправданий. Мы не создали достаточно опасных моментов.

Мы начали играть с хорошим контролем мяча, я был доволен, а потом нам пришлось страдать на поле. Мы пропустили. И еще мы принимали неверные решения в финальной трети поля.

Я сказал ему (судье – Спортс’‘), что офсайд Левандовского – это плохое решение. Это все, что я могу сказать сейчас.

Мы приложили все усилия, чтобы добиться лучшего результата, но это был не наш день.

Любой команде не хватало бы Ямаля – это нормально (вингер не попал в заявку на матч после ушиба в игре Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» – Спортс’‘). Я не уверен, вернется ли Ламин после перерыва на матчи сборных. Я надеюсь, что сегодня мы узнаем немного больше о его состоянии, все еще ничего не ясно. Как только мы это узнаем, мы сообщим», – сказал главный тренер «Барселоны» Флик .

ВАР что, перепутал ноги? Левандовскому будто пририсовали чужую бутсу, отменили гол – и «Барса» проиграла