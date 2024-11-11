Флик про 0:1 от «Сосьедада»: «Не день «Барсы», оправданий нет. Офсайд Левандовского – плохое решение»
«Сегодня был не наш день. Мы должны принять этот результат, соперник играл очень решительно.
Тому, что мы увидели, нет оправданий. Мы не создали достаточно опасных моментов.
Мы начали играть с хорошим контролем мяча, я был доволен, а потом нам пришлось страдать на поле. Мы пропустили. И еще мы принимали неверные решения в финальной трети поля.
Я сказал ему (судье – Спортс’‘), что офсайд Левандовского – это плохое решение. Это все, что я могу сказать сейчас.
Мы приложили все усилия, чтобы добиться лучшего результата, но это был не наш день.
Любой команде не хватало бы Ямаля – это нормально (вингер не попал в заявку на матч после ушиба в игре Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» – Спортс’‘). Я не уверен, вернется ли Ламин после перерыва на матчи сборных. Я надеюсь, что сегодня мы узнаем немного больше о его состоянии, все еще ничего не ясно. Как только мы это узнаем, мы сообщим», – сказал главный тренер «Барселоны» Флик.
ВАР что, перепутал ноги? Левандовскому будто пририсовали чужую бутсу, отменили гол – и «Барса» проиграла
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