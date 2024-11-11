Экс-судья Итурральде об отмене гола Левандовского: «Если машина сказала, что это офсайд, спорить не о чем. Больше нет человеческого фактора»

Экс-судья согласен с отменой гола Роберта Левандовского из-за микроофсайда.

36-летний нападающий «Барселоны» поразил ворота «Реал Сосьедад » в начале матча 13-го тура Ла Лиги , но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда . Полуавтоматическая технология определения офсайда указала, что носок поляка был ближе к воротам, чем последний защитник басков Найеф Агерд .

«В таких ситуациях есть машины, больше нет человеческого фактора. Если полуавтоматическая система сказала, что был офсайд, тут не о чем спорить», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Барселона» (1:0, второй тайм).