Экс-судья Итурральде об отмене гола Левандовского: «Если машина сказала, что это офсайд, спорить не о чем. Больше нет человеческого фактора»
Экс-судья согласен с отменой гола Роберта Левандовского из-за микроофсайда.
36-летний нападающий «Барселоны» поразил ворота «Реал Сосьедад» в начале матча 13-го тура Ла Лиги, но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда. Полуавтоматическая технология определения офсайда указала, что носок поляка был ближе к воротам, чем последний защитник басков Найеф Агерд.
«В таких ситуациях есть машины, больше нет человеческого фактора. Если полуавтоматическая система сказала, что был офсайд, тут не о чем спорить», – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Барселона» (1:0, второй тайм).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости