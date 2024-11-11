Индзаги про 1:1 с «Наполи»: «Интер» доминировал во 2-м тайме и должен был победить. Мы практически ничего не позволили сопернику»
«Интер» в матче 12-го тура Серии А дома поделил очки с «Наполи» (1:1). Хавбек Хакан Чалханоглу не реализовал пенальти на 72-й минуте.
«Я поздравил команду [с такой игрой], если кто-то и должен был победить, то это был «Интер». Во втором тайме мы доминировали.
Мы пропустили в ситуации со стандартом, где должны были сыграть лучше, но мы не растерялись и не позволили «Наполи» практически ничего.
После всего, что мы сделали против «Арсенала» [в матче Лиги чемпионов], после потраченной энергии я действительно не ожидал, что мы будем так хороши.
Обычно я чаще использую скамейку запасных, но мы были в такой хорошей форме, что я не хотел вмешиваться ни в что из того, что мы делали.
Мы дважды попали в каркас ворот, не забили пенальти, так что я не знаю, что еще мы могли бы сделать.
Мы, вероятно, могли бы реализовать больше моментов, но давайте не будем забывать о силе команды, которая нам противостояла, и о том, что мы сделали в среду, так что в целом ребята сыграли очень хорошо», – сказал главный тренер «Интера» Индзаги в эфире DAZN.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий