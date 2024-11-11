«Интер» не проигрывает 10 матчей подряд – 8 побед и 2 ничьих
«Интер» продлил беспроигрышную серию до 10 матчей.
Команда Симоне Индзаги сыграла вничью с «Наполи» в 12-м туре Серии А (1:1).
У «нерадзурри» 8 побед и 2 ничьих в 10 последних матчах. Последнее поражение было в игре с «Миланом» 22 сентября (1:2).
«Интер» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 25 очками. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет один балл.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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