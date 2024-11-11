У «Барсы» первый матч без голов с марта – с «Сосьедадом». В первых 16 играх сезона забили 55 мячей
«Барселона» впервые с начала весны завершила матч без голов.
Каталонцы уступили «Реал Сосьедад» на выезде со счетом 0:1 в 13-м туре Ла Лиги.
Последний раз, когда «Барселоне» не удалось поразить ворота соперника, случился в марте этого года в гостевом матче Ла Лиги против «Атлетика» (0:0).
В 16 первых играх сезона «блауграна» забила 55 голов.
Команда Ханси Флика продолжает лидировать в турнирной таблице испанского чемпионата с 33 очками. Отрыв от «Реала» составляет 6 очков, у мадридцев игра в запасе.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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