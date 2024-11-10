Ямаля нет в заявке на матч с «Сосьедадом». Вингер «Барсы» получил сильный ушиб в игре с «Црвеной Звездой»
Ламин Ямаль не сыграет с «Реал Сосьедад».
Встреча 13-го тура Ла Лиги пройдет в Сан-Себастьяне и начнется в 23:00 по московскому времени.
Ямаль отсутствует в заявке «Барселоны» на матч по причине сильного ушиба, полученного в игре Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2) в среду. Вингер все еще испытывает болевые ощущения.
В текущем сезоне Ла Лиги Ямаль забил 5 голов и отдал 7 голевых передач в 12 матчах. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Барселоны»
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