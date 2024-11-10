Ямаля нет в заявке на матч с «Сосьедадом». Вингер «Барсы» получил сильный ушиб в игре с «Црвеной Звездой»

Ламин Ямаль не сыграет с «Реал Сосьедад».

Встреча 13-го тура Ла Лиги пройдет в Сан-Себастьяне и начнется в 23:00 по московскому времени.

Ямаль отсутствует в заявке «Барселоны» на матч по причине сильного ушиба, полученного в игре Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:2) в среду. Вингер все еще испытывает болевые ощущения.

В текущем сезоне Ла Лиги Ямаль забил 5 голов и отдал 7 голевых передач в 12 матчах. С его статистикой можно ознакомиться здесь .