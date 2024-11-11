Лапочкин об отмене гола «Краснодара»: «Это фол. Уже прошли те времена, когда главным было коснуться мяча»

Экс-судья Сергей Лапочкин поддержал отмену гола «Краснодара» в ворота «Рубина».

На 87-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ (1:1) Олакунле Олусегун забил гол. Однако судья Сергей Карасев после подсказки от арбитра ВАР посмотрел повтор, отменил взятие ворот и показал желтую карточку хавбеку «быков» Эдуарду Сперцяну за фол на Игоре Вуячиче перед голом.

«По моему мнению, гол был отменен абсолютно справедливо. Сам по себе этот технический прием – подкат, когда ты его выполняешь, это уже определенный риск. Уже есть определенная доля безрассудства.

И сама по себе игра в мяч вообще ни о чем не говорит. Важна манера вступления в это единоборство, скорость, насколько высоко находится нога и куда пошла эта нога после того, как она сыграет в мяч.

Здесь Сперцян на огромной скорости впрыгивает, поднимает ногу на уровень колена, если бы нога стояла. Да, он касается мяча, но дальше он ничего не делает, не минимизирует этот контакт, ногу не одергивает, не кладет ее вниз, а просто поднимает выше и попадает в область голени.

Для меня это фол, довольно‑таки открытый момент. Уже прошли те времена, когда главным было коснуться мяча. Это фол. ВАР правильно вмешался», – сказал бывший арбитр ФИФА Лапочкин.