Александр Мостовой: «Для ЦСКА с «Зенитом» и для Дивеева с Гонду обмен станет плюсом. Лусиано будет играть, а Игорь придет в команду, которая постоянно все выигрывает»
Мостовой: для ЦСКА с «Зенитом» и для Дивеева с Гонду обмен станет плюсом.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил информацию о возможном обмене форварда «Зенита» Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
«Уход Дивеева будет потерей для ЦСКА, его непросто заменить. Лусиано – это хороший, сильный нападающий. В «Зените» сейчас большая конкуренция, всех не выпустить, а в запасе сидеть все не могут.
ЦСКА нужен нападающий. Если эта сделка состоится, то в атаке москвичи прибавят. Для обеих команд и для футболистов обмен станет плюсом. Гонду будет играть, а Дивеев придет в команду, которая постоянно все выигрывает», – сказал Мостовой.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...40284 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости