0

Александр Мостовой: «Для ЦСКА с «Зенитом» и для Дивеева с Гонду обмен станет плюсом. Лусиано будет играть, а Игорь придет в команду, которая постоянно все выигрывает»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил информацию о возможном обмене форварда «Зенита» Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Уход Дивеева будет потерей для ЦСКА, его непросто заменить. Лусиано – это хороший, сильный нападающий. В «Зените» сейчас большая конкуренция, всех не выпустить, а в запасе сидеть все не могут.

ЦСКА нужен нападающий. Если эта сделка состоится, то в атаке москвичи прибавят. Для обеих команд и для футболистов обмен станет плюсом. Гонду будет играть, а Дивеев придет в команду, которая постоянно все выигрывает», – сказал Мостовой.

