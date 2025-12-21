Жоаозиньо о Сафонове: «В Бразилии спрашивали: кто этот парень? Фанаты «Фламенго» не очень любят Матвея»
Жоаозиньо о Сафонове: в Бразилии спрашивали: кто этот парень? .
Экс-футболист «Краснодара» Жоаозиньо высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пенальти – 2:1).
26-летний россиянин отбил четыре удара в серии пенальти.
«Фанаты «Фламенго» сейчас не очень любят Матвея, чего не скажешь о всех остальных! В Бразилии спрашивали у меня: кто этот парень? Он хорошо отыграл в серии, и мне очень жаль, что получил травму», — сказал Жоаозиньо.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...40179 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
