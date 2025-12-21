Жоаозиньо о Сафонове: «В Бразилии спрашивали: кто этот парень? Фанаты «Фламенго» не очень любят Матвея»

Жоаозиньо о Сафонове: в Бразилии спрашивали: кто этот парень? .

Экс-футболист «Краснодара» Жоаозиньо высказался об игре вратаря «ПСЖ » Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пенальти – 2:1).

26-летний россиянин отбил четыре удара в серии пенальти.

«Фанаты «Фламенго» сейчас не очень любят Матвея, чего не скажешь о всех остальных! В Бразилии спрашивали у меня: кто этот парень? Он хорошо отыграл в серии, и мне очень жаль, что получил травму», — сказал Жоаозиньо .