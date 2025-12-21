Ташуев о Дзюбе: «В сборную нужно вызывать не для рекордов и не для красивых историй»

Ташуев о Дзюбе: в сборную вызывают не для рекордов и не для красивых историй.

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев высказался насчет возможного вызова Артема Дзюбы в сборную России.

«Нет смысла сравнивать. Каждый играл в свое время. Оба нападающие хорошие, у каждого была своя карьера. Дзюба до сих пор играет, Кержаков давно завершил. Статистика есть статистика – так сложилось. В этом нет ничего страшного.

Стоит ли снова вызвать Дзюбу в сборную? Я считаю, что в сборную страны нужно вызывать самых сильных футболистов на данный момент. Не для рекордов и не для красивых историй, а для того, чтобы команда была максимально конкурентоспособной», – заявил Ташуев.

Ранее ФИФА подтвердила , что Александр Кержаков , а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.