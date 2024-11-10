Рахимов об отмене гола «Краснодара»: «Рубин» однозначно не заслужил поражения, по игре нет вопросов. Казалось, это несправедливо, что можем упустить очки»
В конце матча 15-го тура Мир РПЛ при счете 1:1 судья Сергей Карасев после просмотра повтора отменил гол Олакунле Олусегуна и показал желтую карточку хавбеку «быков» Эдуарду Сперцяну за фол на Игоре Вуячиче перед взятием ворот.
– Любите такие эмоциональные игры?
– Эмоциональные люблю. Счет не люблю.
– Что чувствовали, когда «Краснодар» забил второй гол в концовке, а потом его отменили?
– В моменте казалось, это как‑то несправедливо, что пропустили и можем упустить очки. Но потом я сзади услышал подсказку, что там он (Сперцян) прямой ногой прыгал, я уже сам стал об этом говорить. Потом этот гол отменили. Мы однозначно не заслужили поражения.
– Понравилась игра вашей команды в целом?
– Да, очень‑очень неплохо. Определенное удовлетворение есть, но все‑таки хотелось, чтобы в первом тайме уже довели игру до положительного завершения. По самой игре нет никаких вопросов.
– Что случилось после матча?
– Я упустил, что там случилась [потасовка]. Поэтому я уже не побежал туда, а пошел, – сказал главный тренер «Рубина».
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