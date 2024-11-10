Рахимов об отмене гола «Краснодара»: «Рубин» однозначно не заслужил поражения, по игре нет вопросов. Казалось, это несправедливо, что можем упустить очки»

Рашид Рахимов доволен игрой «Рубина» в матче против «Краснодара» (1:1).

В конце матча 15-го тура Мир РПЛ при счете 1:1 судья Сергей Карасев после просмотра повтора отменил гол Олакунле Олусегуна и показал желтую карточку хавбеку «быков» Эдуарду Сперцяну за фол на Игоре Вуячиче перед взятием ворот.

– Любите такие эмоциональные игры?

– Эмоциональные люблю. Счет не люблю.

– Что чувствовали, когда «Краснодар» забил второй гол в концовке, а потом его отменили?

– В моменте казалось, это как‑то несправедливо, что пропустили и можем упустить очки. Но потом я сзади услышал подсказку, что там он (Сперцян) прямой ногой прыгал, я уже сам стал об этом говорить. Потом этот гол отменили. Мы однозначно не заслужили поражения.

– Понравилась игра вашей команды в целом?

– Да, очень‑очень неплохо. Определенное удовлетворение есть, но все‑таки хотелось, чтобы в первом тайме уже довели игру до положительного завершения. По самой игре нет никаких вопросов.

– Что случилось после матча?

– Я упустил, что там случилась [потасовка]. Поэтому я уже не побежал туда, а пошел, – сказал главный тренер «Рубина ».