Глушаков о тренере для «Спартака»: российский специалист, спартаковец.

Бывший капитан «Спартака » Денис Глушаков поделился мнением о том, кто должен тренировать московскую команду – российский или иностранный специалист.

«На данный момент я уже думаю – да, российский тренер, российский специалист. Какой-нибудь один из ветеранов, спартаковец, настоящий спартаковец, который может создать команду, коллектив, который будет прививать спартаковский дух и объединит болельщиков и команду.

Потому что разницы уже нет, какие специалисты приезжают, легионеры. Ладно были бы какие-то топ-легионеры и еще кто-то, можно было бы потягаться, а когда приезжают тренеры, которые выиграли что-то не в топовых чемпионатах… Ну смысл?

Давайте дадим российскому специалисту какой-то карт-бланш, пусть попробует свои силы, а потом уже будем говорить: «Ну вот, попробовали русского специалиста, ничего не получилось». А так вроде и русским не дают, ну и приезжают... Шило на мыло меняют, как говорится», – сказал Глушаков в видео в телеграм-канале.