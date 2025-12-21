  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушаков о тренере для «Спартака»: «Российский специалист. Один из ветеранов, настоящий спартаковец, который будет прививать спартаковский дух, объединит болельщиков и команду»
29

Глушаков о тренере для «Спартака»: «Российский специалист. Один из ветеранов, настоящий спартаковец, который будет прививать спартаковский дух, объединит болельщиков и команду»

Глушаков о тренере для «Спартака»: российский специалист, спартаковец.

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о том, кто должен тренировать московскую команду – российский или иностранный специалист.

«На данный момент я уже думаю – да, российский тренер, российский специалист. Какой-нибудь один из ветеранов, спартаковец, настоящий спартаковец, который может создать команду, коллектив, который будет прививать спартаковский дух и объединит болельщиков и команду.

Потому что разницы уже нет, какие специалисты приезжают, легионеры. Ладно были бы какие-то топ-легионеры и еще кто-то, можно было бы потягаться, а когда приезжают тренеры, которые выиграли что-то не в топовых чемпионатах… Ну смысл?

Давайте дадим российскому специалисту какой-то карт-бланш, пусть попробует свои силы, а потом уже будем говорить: «Ну вот, попробовали русского специалиста, ничего не получилось». А так вроде и русским не дают, ну и приезжают... Шило на мыло меняют, как говорится», – сказал Глушаков в видео в телеграм-канале.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...40542 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова
logoДенис Глушаков
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушаков объяснил, почему «Спартак» разочаровал его в 2025-м: «Всегда должен играть за высокие места и выигрывать чемпионство. По составу неплохо укомплектованы, но результата нет»
сегодня, 11:48
Глушаков за ужесточение лимита: «Нельзя сброд везти – уровень чемпионата упадет ниже некуда. Своих пацанов растить надо. Легионеров запрещать не нужно, но надо фильтровать»
12 декабря, 15:08
«Баул был больше, чем я. Проводницы без билета брали на третью полку». Глушаков о поездах в детстве
11 декабря, 09:21
Главные новости
Спортс’’ показывает мультикаст пяти матчей 1/32 финала Кубка Франции, в том числе «Монако» Головина, совместно с ТВ Старт
20 минут назадВидео
Сегодня – всемирный День баскетбола. И нам нужен frontend-разработчик, который станет нашим Леброном в платформенной команде!
20 минут назадВакансия
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Вильярреалом»
49 минут назадLive
У Кристенсена частичный разрыв «крестов» левого колена после тренировки. Защитник «Барсы» может пропустить 3-4 месяца
сегодня, 12:46
Тренера «Нумансии» из Сегунды удалили за слова «У этой девушки дислексия» в адрес судьи на бровке Вероники Санчес
сегодня, 12:31
В «Реале» обеспокоены напряженной атмосферой вокруг Винисиуса. Клуб поддерживает бразильца (As)
сегодня, 11:58
Как часто вы читаете Спортс’‘? Узнайте в итогах года!
сегодня, 12:00
Аршавин об интервью Глушенкова после «Краснодара»: «Максим был злой, он не любит к нам приходить. Спросил, лучший ли он игрок матча, был раздражен. Какой смысл бесить его еще больше?»
сегодня, 11:46
«Крузеро» хочет подписать Жерсона в обмен на Жонатана с доплатой. Ранее бразильцы отклонили два предложения «Зенита» по защитнику (Goal)
сегодня, 11:25
Станкович возглавит «Црвену Звезду» в понедельник. Экс-тренер «Спартака» подпишет контракт на 2,5 года (Mozzart Sport)
сегодня, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
Ван Дейк после 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Надо проанализировать концовку, она была хаотичной. Но лично я очень доволен победой. Симонс не хотел навредить мне, мы поговорили»
1 минуту назад
Газизов о возможном ужесточении лимита в РПЛ: «Меня это никак не напрягает. Думаю, у всех клубов есть решение»
18 минут назад
«Црвена Звезда» рассталась с Милоевичем. Сообщалось, что клуб назначит Станковича главным тренером
19 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» в гостях у «Сассуоло», «Фиорентина» примет «Удинезе», «Кальяри» сыграл вничью с «Пизой»
22 минуты назад
Гришин о ЦСКА: «Остается проблема с центральным нападающим. Нужен форвард, похожий на Кордобу, но в РПЛ таких нет»
29 минут назад
Агент Макарова: «Общаемся с другими клубами, интерес есть. От «Динамо» как раз нет предложения»
32 минуты назад
«Жирона» – «Атлетико». Серлот, Альварес и Симеоне в старте. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
«Вильярреал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
42 минуты назад
«Милан» может арендовать Дисаси из «Челси». Гомес из «Ливерпуля» – альтернативный вариант усиления защиты
44 минуты назад
Александр Мостовой: «Для ЦСКА с «Зенитом» и для Дивеева с Гонду обмен станет плюсом. Лусиано будет играть, а Игорь придет в команду, которая постоянно все выигрывает»
сегодня, 12:49