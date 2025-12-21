У Андреаса Кристенсена из «Барсы» частичный разрыв «крестов».

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен получил травму крестообразной связки колена.

«У Андреаса Кристенсена частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Травма получена случайно во время субботней тренировки из-за неудачного движения.

После обследования выбран консервативный подход к лечению. Примерное время восстановления будет зависеть от прогресса игрока», – говорится в сообщении «Барселоны».

Предполагается, что датчанин может выбыть на срок три-четыре месяца, отмечает Mundo Deportivo.

В этом сезоне 29-летний игрок провел 12 матчей в Ла Лиге , почти весь прошлый сезон он пропустил из-за травм. Подробная статистика Кристенсена доступна по ссылке .