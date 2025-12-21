  • Спортс
  • У Кристенсена частичный разрыв «крестов» левого колена после тренировки. Защитник «Барсы» может пропустить 3-4 месяца
У Кристенсена частичный разрыв «крестов» левого колена после тренировки. Защитник «Барсы» может пропустить 3-4 месяца

У Андреаса Кристенсена из «Барсы» частичный разрыв «крестов».

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен получил травму крестообразной связки колена.

«У Андреаса Кристенсена частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Травма получена случайно во время субботней тренировки из-за неудачного движения.

После обследования выбран консервативный подход к лечению. Примерное время восстановления будет зависеть от прогресса игрока», – говорится в сообщении «Барселоны».

Предполагается, что датчанин может выбыть на срок три-четыре месяца, отмечает Mundo Deportivo.

В этом сезоне 29-летний игрок провел 12 матчей в Ла Лиге, почти весь прошлый сезон он пропустил из-за травм. Подробная статистика Кристенсена доступна по ссылке.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Барселоны»
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАндреас Кристенсен
logoтравмы
logoЗдоровье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
