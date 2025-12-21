  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренера «Нумансии» из Сегунды удалили за слова «У этой девушки дислексия» в адрес судьи на бровке Вероники Санчес
2

Тренера «Нумансии» из Сегунды удалили за слова «У этой девушки дислексия» в адрес судьи на бровке Вероники Санчес

Тренера из клуба Сегунды удалили за слова о дислексии у девушки-судьи.

Главный тренер «Нумансии» Анхель Родригес был удален за неоднозначное высказывание в адрес помощника судьи.

Инцидент произошел на 82-й минуте матча 16-го тура Сегунды, когда «Нумансия» проигрывала клубу «Атлетико Асторга» со счетом 0:1.

Согласно протоколу матча, Родригес был сразу же удален главным арбитром, который показал ему красную карточку, услышав его слова в адрес помощника судьи Вероники Гонсалес Санчес, которая работала на бровке.

В официальном отчете написано: «На 82-й минуте главный тренер Анхель Ильдефонсо Родригес Небреда был удален с поля за высказывание в адрес второго помощника судьи: «У этой девушки дислексия».

Дислексия – избирательное нарушение способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Некоторые исследователи определяют дислексию исключительно как «нарушение чтения на уровне слов».

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...40250 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
logoНумансия
logoАтлетико Асторга
logoД2 Испания
дискриминация
девушки и спорт
logoАнхель Родригес
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
В «Реале» обеспокоены напряженной атмосферой вокруг Винисиуса. Клуб поддерживает бразильца (As)
48 минут назад
Как часто вы читаете Спортс’‘? Узнайте в итогах года!
46 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Вильярреалом»
54 минуты назад
Аршавин об интервью Глушенкова после «Краснодара»: «Максим был злой, он не любит к нам приходить. Спросил, лучший ли он игрок матча, был раздражен. Какой смысл бесить его еще больше?»
сегодня, 11:46
«Крузеро» хочет подписать Жерсона в обмен на Жонатана с доплатой. Ранее бразильцы отклонили два предложения «Зенита» по защитнику (Goal)
сегодня, 11:25
Станкович возглавит «Црвену Звезду» в понедельник. Экс-тренер «Спартака» подпишет контракт на 2,5 года (Mozzart Sport)
сегодня, 10:50
Отступные Бителло – 18 млн евро, но только с лета. Хавбек «Динамо» интересен клубам из Бразилии
сегодня, 10:44
Экс-арбитр Итурральде о матче «Реала»: «Маркао надо было следить за собой, но он не втыкал шипы в ногу Родриго, поэтому не было ВАР. Беллингем симулировал, это не пенальти»
сегодня, 10:35
«Вильярреал» рвется в бой: сможет ли он одолеть «Барселону»? Проверьте свою интуицию с фрибетом от Лиги Ставок
сегодня, 10:00Реклама
«Астон Вилла» интересуется тер Стегеном на фоне состояния Мартинеса. У аргентинского вратаря проблемы со спиной (Mundo Deportivo)
сегодня, 09:52
Ко всем новостям
Последние новости
Ташуев о Дзюбе: «В сборную нужно вызывать не для рекордов и не для красивых историй»
18 минут назад
Гладилин о «Спартаке»: «Приглашая иностранцев, руководство снимает с себя ответственность. Тренеры приходят и уходят, на них списывают неудачи»
31 минуту назад
Жоаозиньо о Сафонове: «В Бразилии спрашивали: кто этот парень? Фанаты «Фламенго» не очень любят Матвея»
32 минуты назад
«Жирона» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
40 минут назад
Пономарев об обмене Дивеева на Гонду: «С какого бодуна это делать? Не помню, чтобы Лусиано хорошо себя проявлял в «Зените». Зачем ЦСКА деньги и дырка в обороне?»
47 минут назад
Глушаков объяснил, почему «Спартак» разочаровал его в 2025-м: «Всегда должен играть за высокие места и выигрывать чемпионство. По составу неплохо укомплектованы, но результата нет»
58 минут назад
Чемпионат Италии. «Кальяри» против «Пизы», «Торино» в гостях у «Сассуоло», «Фиорентина» примет «Удинезе»
сегодня, 11:13
Ташуев о возможном обмене Дивеева и Гонду: «Это невыгодный вариант для ЦСКА. Центральный защитник – основа команды, Игорь – лидер»
сегодня, 11:28
«Оренбург» и «Локомотив» ведут переговоры о трансфере Сарвели
сегодня, 11:17
Симонс о красной с «Ливерпулем»: «Ван Дейк – мой капитан, я бы никогда намеренно не навредил ни ему, ни кому-то еще. Ошибки случаются, я очень сожалею»
сегодня, 11:09