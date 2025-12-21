Тренера «Нумансии» из Сегунды удалили за слова «У этой девушки дислексия» в адрес судьи на бровке Вероники Санчес
Главный тренер «Нумансии» Анхель Родригес был удален за неоднозначное высказывание в адрес помощника судьи.
Инцидент произошел на 82-й минуте матча 16-го тура Сегунды, когда «Нумансия» проигрывала клубу «Атлетико Асторга» со счетом 0:1.
Согласно протоколу матча, Родригес был сразу же удален главным арбитром, который показал ему красную карточку, услышав его слова в адрес помощника судьи Вероники Гонсалес Санчес, которая работала на бровке.
В официальном отчете написано: «На 82-й минуте главный тренер Анхель Ильдефонсо Родригес Небреда был удален с поля за высказывание в адрес второго помощника судьи: «У этой девушки дислексия».
Дислексия – избирательное нарушение способности к овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. Некоторые исследователи определяют дислексию исключительно как «нарушение чтения на уровне слов».