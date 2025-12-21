«Милан» может арендовать Дисаси из «Челси». Гомес из «Ливерпуля» – альтернативный вариант усиления защиты

«Милан» может подписать Акселя Дисаси или Джо Гомеса.

«Милан» рассматривает кандидатуры для усиления защиты.

Главный тренер клуба Массимилиано Аллегри настаивает на подписании центрального защитника, поскольку, как показал матч за Суперкубок против «Наполи» (0:2), отсутствие необходимого игрока основного состава является проблемой.

По данным Gazzetta dello Sport, вероятным вариантом считается Аксель Дисаси из «Челси». Француз был предложен его агентом руководству «россонери», которое сочло сделку осуществимой на предложенных условиях. Дисаси намерен покинет лондонцев в январское трансферное окно, так как не выступает за команду в текущем сезоне.

В связи с этим его окружение оказывает давление на руководство «Челси », чтобы добиться бесплатной аренды с частичной компенсацией его зарплаты. Именно такую ​​формулу готов рассмотреть «Милан».

Альтернативой является защитник «Ливерпуля » Джо Гомес. Как сообщает Corriere dello Sport, спортивный директор миланцев Игли Таре вернулся к варианту с англичанином, попытка перехода которого уже предпринималась летом. Она сорвалась в последний момент, когда «Ливерпуль» не смог заполучить Марка Гехи из «Кристал Пэлас». Гомес выражал готовность перейти в «Милан» летом, но перспективы сделки остаются неясными.