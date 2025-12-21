  • Спортс
  Агент Макарова: «Общаемся с другими клубами, интерес есть. От «Динамо» как раз нет предложения»
Агент Макарова: «Общаемся с другими клубами, интерес есть. От «Динамо» как раз нет предложения»

Агент Макарова: общаемся с другими клубами, от «Динамо» как раз нет предложения.

Алексей Бабырь, агент полузащитника «Динамо» Денису Макарову, сообщил, что к его клиенту есть интерес от других клубов.

27-летний хавбек ранее жестко выступил в прессе после завершения первой части сезона, заявив, что намерен покинуть клуб, если в качестве главного тренера останется Ролан Гусев. Специалист не дал ему ни одной минуты игрового времени.

«Общаемся с другими клубами, интерес есть. Разговоры ведутся, мы открыты для предложений. С «Динамо» же не говорили, от них как раз предложения нет. Сам Денис в отпуске, как говорится, набирается положительных эмоций, проводит время с семьей. Сейчас главная задача — максимально позитивно провести время с родными, а после Нового года уже посмотрим, как будет развиваться ситуация», – заявил Бабырь.

