Агкацев в 6-й раз отбил удар с пенальти с учетом игр в молодежке. Даку не забил с точки во 2-м матче подряд
Станислав Агкацев отразил удар Мирлинда Даку с пенальти.
Форвард «Рубина» на 31-й минуте не смог переиграть вратаря «Краснодара» в матче 15-го тура Мир РПЛ. Албанец с точки пробил в нижний угол, и россиянин отбил мяч рукой.
Даку не реализовал пенальти во втором матче подряд – 6 ноября он не пробил голкипера ЦСКА Владислава Торопа с 11-метровой отметки в матче Фонбет Кубка России (0:0).
Всего за карьеру у Мирлинда 16 успешно исполненных пенальти и 3 неудачные попытки.
Для Агкацева это 6-й сэйв с пенальти с учетом молодежного уровня, 10 раз соперники его переигрывали с точки.
Подробная статистика выступлений Даку доступна здесь, Агкацева – тут.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Краснодар» (1:0, перерыв).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Transfermarkt
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