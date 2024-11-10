Агкацев в 6-й раз отбил удар с пенальти с учетом игр в молодежке. Даку не забил с точки во 2-м матче подряд

Станислав Агкацев отразил удар Мирлинда Даку с пенальти.

Форвард «Рубина » на 31-й минуте не смог переиграть вратаря «Краснодара » в матче 15-го тура Мир РПЛ . Албанец с точки пробил в нижний угол, и россиянин отбил мяч рукой.

Даку не реализовал пенальти во втором матче подряд – 6 ноября он не пробил голкипера ЦСКА Владислава Торопа с 11-метровой отметки в матче Фонбет Кубка России (0:0).

Всего за карьеру у Мирлинда 16 успешно исполненных пенальти и 3 неудачные попытки.

Для Агкацева это 6-й сэйв с пенальти с учетом молодежного уровня, 10 раз соперники его переигрывали с точки.

Подробная статистика выступлений Даку доступна здесь , Агкацева – тут .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Краснодар» (1:0, перерыв).